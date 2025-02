Giochi platform | I migliori del 2025

Quando si pensa ad una lista dei generi videoludici attualmente esistenti, probabilmente la prima categoria che verrà in mente ai giocatori più nostalgici è quella dei platform, i mitici giochi a piattaforme. Questo genere ha infatti avuto il suo apice a cavallo tra gli anni '80 e soprattutto '90, quando tutte le software house cercavano di competere tra di loro per realizzare non solo i giochi più divertenti, ma anche la mascotte più accattivante.

Un gioco platform deve infatti non solo essere basato sulle omonime piattaforme, che il nostro protagonista dovrà attraversare ed esplorare, ma una parte fondamentale è tendenzialmente costituita dal protagonista stesso, che deve avere qualità uniche e riuscire a conquistare il cuore degli appassionati.

Anche se il medium videoludico nel frattempo si è evoluto portando alla luce generi ben diversi, negli ultimi anni i platform hanno subito una nuova rinascita, grazie al revival di serie storiche importanti e a nuovi esperimenti coraggiosi e ben riusciti. In questo articolo vi vogliamo fare riscoprire (o magari anche scoprire per la prima volta) quelli che sono stati i migliori giochi platform di questa generazione.

La maggior parte dei giochi platform è presente su Switch, grazie alla storica tradizione di Nintendo ed alla potenza di alcuni dei suoi marchi più importanti che continua a sfruttare ottimamente, ma nella nostra selezione abbiamo tenuto conto anche di diverse eccezionali scelte presenti anche sulle altre piattaforme videoludiche disponibili. Sono dunque presenti titoli per tutte le console di questa generazione ed adatti a tutti, dai più piccoli alla ricerca del primo videogioco fino ai giocatori più estremi e tenaci.

Super Mario RPG Il remake perfetto Super Mario RPG torna in una versione rinnovata con grafica moderna e nuove funzioni, mantenendo il fascino e il gameplay amato dai fan. Gameplay immediato e divertente, stile grafico rinnovato ma fedele all’originale Livello di sfida forse troppo basso per gli standard odierni € 39.99 Switch Super Mario RPG, una lettera d’amore ai classici giochi di ruolo riportata in vita con un remake che ne esalta ogni aspetto. Originariamente uscito su SNES nel 1996, il titolo segna la prima avventura ruolistica di Mario, in un mondo che mescola platforming, combattimenti a turni e una narrazione leggera ma coinvolgente.



In questa nuova versione per Nintendo Switch, il gioco mantiene intatto il suo spirito originale, con una veste grafica rinnovata e alcune aggiunte che ne migliorano la fruibilità, come il salvataggio automatico e una nuova mossa speciale eseguibile in squadra.



La storia, semplice ma efficace, vede Mario allearsi con vecchi e nuovi amici per sconfiggere il perfido Fabbro Magno e recuperare le sette stelle della Via Stellare. Il gameplay, pur essendo immediato e accessibile, potrebbe risultare fin troppo semplice per chi è abituato a JRPG più complessi. Tuttavia, l’umorismo, la scrittura brillante e le battaglie dinamiche con attacchi a tempo rendono l’esperienza godibile per qualsiasi giocatore.



Il comparto sonoro, riarrangiato dalla compositrice originale Yoko Shimomura, è un ulteriore punto di forza che amplifica l'atmosfera giocosa del titolo. Super Mario RPG è un viaggio nostalgico per chi lo ha amato su SNES, ma anche una grande occasione per i nuovi giocatori di scoprire un pezzo di storia videoludica.



Il sistema di combattimento, che combina elementi RPG con interazioni in tempo reale, è rimasto inalterato e risulta ancora oggi coinvolgente. Il mondo di gioco è ricco di dettagli e segreti da scoprire, con scenari rielaborati per essere più vivi e accattivanti. Tuttavia, non tutto è perfetto: il frame rate è stato dimezzato rispetto alla versione originale su GameCube, e l’assenza di un selettore di difficoltà potrebbe rendere il titolo troppo semplice per i giocatori esperti.



Nonostante queste piccole ombre, Paper Mario: Il Portale Millenario resta un titolo imprescindibile per chi ama gli RPG leggeri e le avventure firmate Nintendo. Che siate nuovi giocatori o nostalgici della versione originale, questa riedizione è il modo migliore per (ri)scoprire uno dei capitoli più brillanti della saga.



Il cuore del gioco è nelle trasformazioni: Peach diventa una spadaccina elegante, una ninja furtiva, una pasticciera creativa e molto altro, adattandosi alle situazioni con abilità uniche. Ogni costume cambia il gameplay, rendendo ogni livello un’esperienza fresca e sorprendente, quasi come se fossero tanti piccoli giochi in uno.



Nintendo dimostra ancora una volta la sua maestria nel creare titoli accessibili ma coinvolgenti, con uno stile visivo brillante e un level design intelligente.



Princess Peach: Showtime! è perfetto per chi cerca un platform leggero ma originale, adatto anche ai nuovi giocatori. Non commettete l'errore di considerarlo un titolo minore: lo spettacolo della Principessa è una vera sorpresa!



Rispetto a GRIS, Neva introduce un gameplay più vario e strutturato, con combattimenti, schivate, puzzle ambientali e sezioni platform che si rinnovano costantemente. Ogni scenario è progettato con cura, evitando ripetizioni e offrendo un level design sempre sorprendente.



Il viaggio di Alba e del suo amico a quattro zampe attraversa diverse stagioni, metafora delle fasi della vita, con il lupo che cresce e cambia comportamento nel tempo. L’estetica è straordinaria, con ambienti bucolici e surreali, arricchiti dalla splendida colonna sonora di Berlinist.



Neva non raggiunge le vette drammatiche di GRIS, ma riesce a superarlo in termini di profondità del gameplay, confermando il talento dello studio spagnolo. Sebbene alcune soluzioni di gioco possano risultare familiari, l'eccellente direzione artistica e la varietà dell'esperienza rendono Neva un titolo imperdibile per chi cerca un'avventura intensa e significativa.



DualSense viene sfruttato in modo magistrale: dal feedback aptico ai grilletti adattivi, ogni azione ha una sensazione unica, rendendo il gameplay ancora più immersivo.



Ogni livello è un’esplosione di creatività, con un design che invita all’esplorazione e premia la curiosità. Astro può contare su oltre 15 nuove abilità, come i Twin-Frog per sferrare pugni elastici o il Dual Speeder per sfrecciare nell’aria. La varietà del gameplay mantiene sempre alta l’attenzione, regalando momenti di puro divertimento.



Graficamente è una gioia per gli occhi: colori vivaci, ambientazioni dettagliate e un’atmosfera allegra che rende l’esperienza adatta a tutti. Se da un lato la difficoltà è accessibile, i livelli segreti offrono una sfida extra per i giocatori più esperti.



Astro Bot è la dimostrazione che non servono mondi open world o budget stellari per creare un'esperienza memorabile. È un platform che fa sorridere, sorprendere e innamorare, confermandosi come uno dei migliori titoli per PS5.

Come scegliere i migliori giochi platform

Quello dei platform è uno dei generi storicamente maggiormente associato al concept stesso di videogioco: in quanto tale, i giocatori hanno la possibilità di scegliere tra tantissimi videogiochi, rendendo dunque la scelta finale per l'utente particolarmente complessa.

Per questo motivo, abbiamo pensato di venirvi incontro per aiutarvi a scegliere i migliori giochi platform elencandovi le categorie principali ai quali questi prodotti possono appartenere. Esiste infatti più di un genere relativo ai videogiochi a piattaforme, dunque sarà fondamentale capire prima di tutto cosa potrete aspettarvi dal vostro prossimo acquisto.

Platform in 2D

I videogiochi a piattaforme in 2D sono stati comprensibilmente uno dei capisaldi non solo del genere platform stesso, ma dell'intero settore videoludico, contribuendo a plasmare l'industria per come oggi la conosciamo. Non è dunque sorprendente scoprire che i platform bidimensionali sono ancora oggi estremamente popolari, dato che presentano una semplicità e un fascino semplicemente immortali. Solitamente questo genere di giochi presenterà un artwork visivamente più semplice per rappresentare al meglio le due dimensioni, ma in alcuni casi potreste trovare anche elementi tridimensionali, soprattutto per quanto riguarda gli sfondi delle vostre avventure.

A causa di una libertà di movimento più limitata, questo genere di avventure potrebbe anche offrire un livello di sfida tendenzialmente più elevato rispetto ai competitor: spesso si tratta infatti di prodotti riservati a un pubblico nostalgico e cresciuto con i videogiochi più difficili. Naturalmente esistono anche i giochi più accessibili e che offrono molteplici opzioni anche per i più inesperti, motivo per il quale vi invitiamo ad analizzare con cautela il videogioco che state acquistando. In questa categoria rientrano spesso anche i cosiddetti side-scroller, particolarmente diffusi soprattutto durante gli anni '90, ma è possibile trovare anche giochi sullo stile metroidvania e in generale più orientati verso un ibrido con il genere action-adventure.

Platform in 3D

Grazie alla diffusione delle tecnologie grafiche di ultima generazione, quello dei platform in 3D è ormai un genere ampiamente sperimentato e perfezionato e rappresenta sicuramente la categoria più diffusa per i titoli a piattaforme. Grazie ai movimenti tridimensionali, gli sviluppatori sono stati in grado di costruire mondi sempre più accessibili, perfezionando così le meccaniche di gameplay e offrendo spunti sempre più originali per le nuove avventure.

Non a caso, i platform in 3D sono i titoli probabilmente più difficili da catalogare negli ultimi tempi: da un lato esistono infatti avventure che incentivano a esplorare e scoprire quanti più segreti possibili, come per esempio Super Mario Odyssey, mentre dall'altro è possibile trovare prodotti molto più incentrati sull'azione, come Ratchet & Clank Rift Apart. Proprio questa diversificazione ha contribuito a una vera e propria rinascita dei platform, diventando sempre più accessibile e offrendo una varietà di gameplay in grado di soddisfare sempre tutti i palati più esigenti. Non sarà infatti raro trovare platform in grado di unirsi a meccaniche da giochi di azione in 3D, prendendo ispirazione da diversi generi come picchiaduro, sparatutto e gli stessi action-adventure.

Platform con enigmi

Un'altra categoria che vale la pena di menzionare sono i videogiochi a piattaforme con enigmi e rompicapi da risolvere: si tratta di un interessante ibrido con i puzzle game, che spesso richiederà l'utilizzo delle meccaniche già consolidate in un modo originale, al solo fine di completare le sfide proposte dinanzi ai giocatori.

I puzzle-platformer si rivelarono particolarmente popolari durante i primi anni '80 e '90, motivo per il quale è un genere ancora attualmente popolare per i platform 2D, ma si tratta di una categoria che può essere facilmente adattata per sfruttare adeguatamente a proprio vantaggio i mondi tridimensionali. Per ottenere un maggiore coinvolgimento, questi titoli spesso adotteranno meccaniche presenti solitamente in videogiochi appartenenti ad altri generi: un esempio particolarmente recente è infatti la saga di Portal, che utilizzando una prospettiva da sparatutto in prima persona ci permetterà di risolvere puzzle sempre più ingegnosi usando le piattaforme a nostro vantaggio.