Tanti videogiochi e console in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a videogiochi e console.

Partiamo con PS4 500GB Slim, modello più sottile e leggero del sistema PS4 serie CUH-2216A con un volume ridotto del 30% rispetto ai modelli precedenti e un peso diminuito del 25% rispetto al modello serie CUH-1000 e del 16% rispetto al secondo modello serie CUH-1200. La console PS4 500GB Slim è inoltre più efficiente dal punto di vista energetico, dato che il consumo di elettricità è stato tagliato di più del 34% rispetto ai modelli precedenti.

Inutile dire che PS4 500GB Slim consente di accedere ad un vastissimo catalogo di videogiochi costantemente in aggiornamento e supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che consente una migliore riproduzione di luci e ombre e offre una gamma molto più ampia di colori.

Solitamente PS4 500GB Slim viene proposta a 299,99€, ma oggi potrete averla a 279,90€.

Nintendo Switch è una console ibrida che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2″ multi-touch capacitivo. La macchina consente di giocare in tre modalità distinte: TV, ideale per divertirsi in casa con amici e familiari; da tavolo, che, grazie allo stand integrato, consente di giocare in modalità cooperativa o competitiva sfruttando lo schermo della console dando un Joy-Con ad un amico, ed infine portatile, che permette di godere dell’esperienza di una console da casa ovunque andiate.

Trattandosi del modello 2019, Nintendo Switch è dotato di una maggiore durata rispetto all’edizione originale, consentendovi di giocare più a lungo lontani da una presa di corrente. Nella confezione è incluso un Joy-Con destro e uno sinistro.

Solitamente Nintendo Switch viene proposta a 349,99€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 299,90€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi e console tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su videogiochi e console

