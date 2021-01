Tanti smartphone e smart TV a prezzo scontato tra le offerte del weekend di eBay

Anche in questo weekend le promozioni di eBay, il noto portale online dedicato alla vendita di prodotti di ogni genere, fanno capolino con le offerte imperdibili che consentono di portare a casa prodotti di diverse tipologie, approfittando di prezzi davvero molto bassi e convenienti.

Partiamo dalla smart TV LG 55NANO796NE, dotata di uno splendido pannello da 55″ che assicura un’incredibile esperienza di visione grazie all’impiego della tecnologia NanoCell, in grado di riprodurre un ampio spettro cromatico rendendo i colori più precisi e reali. Infatti, la tecnologia NanoCell sfrutta le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando a sua volta la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica.

La smart TV LG 55NANO796NE è adatta per essere vista in maniera perfetta da tutta la famiglia, grazie al suo ampio angolo di visione che permette di ammirare colori spettacolari ed una definizione perfetta da qualsiasi angolazione. Inoltre, la funzionalità 4K Active HDR ottimizza ogni scena, per dettagli definiti e colori intensi.

Solitamente la smart TV LG 55NANO796NE viene proposta a 839,90€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 599,91€.

Continuiamo con lo smartphone Samsung Galaxy A20e dispositivo dotato del display Infinity-V da 5,8″ HD+ in grado di regalare una straordinaria esperienza di visione sia quando giocate che quando guardate i vostri video preferiti. La doppia fotocamera posteriore di Galaxy A20e comprende una fotocamera principale da 13 MP a cui si aggiunge una fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP con un campo visivo a 123 gradi, come l’occhio umano.

Solitamente lo smartphone Samsung Galaxy A20e viene proposta a 189,90€, ma oggi potete averlo a soli 124,99€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone e smart TV tra gli sconti del fine settimana del rivenditore eBay.

