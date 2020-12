Tanti smartphone Apple, Huawei e Samsung a prezzo scontato tra le offerte del weekend di eBay

Anche in questo weekend le promozioni di eBay, il noto portale online dedicato alla vendita di prodotti di ogni genere, fanno capolino con le offerte imperdibili che consentono di portare a casa prodotti di diverse tipologie, approfittando di prezzi davvero molto bassi e convenienti.

Iniziamo dal nuovo Apple iPhone 12 da 128GB, dispositivo dotato di una display Super Retina XDR da 6,1″ con True Tone e con un design interamente in vetro e acciaio inossidabile chirurgico, resistente all’acqua e alla polvere (classificato IP68). La doppia fotocamera da 12 MP con modalità Ritratto, controllo profondità, illuminazione ritratto, Smart HDR 3 e video HDR Dolby Vision 4K fino a 60 fps consente di scattare foto e registrare filmati con una qualità assolutamente di primo livello. Apple iPhone 12 Pro è equipaggiato con il potentissimo processore A14 Bionic, il più veloce mai visto su uno smartphone e supporta le reti 5G.

Solitamente Apple iPhone 12 da 128GB viene proposto a 1.199,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 899,99€.

Continuiamo con lo Huawei P40 Lite che, dalla sua offre anch’esso quattro fotocamere posteriori per adattarsi a qualsiasi tipologia di foto, da quelle macro a soggetti posti poca distanza ad ampie vedute complessive grazie all’obiettivo grandangolare. La memoria interna è di 128GB, espandibile con microSD a 256MB, mentre la dotazione di RAM è pari a 6GB. Ricordiamo che la serie Huawei P40 Lite utilizza l’interfaccia EMUI ed i Huawei Mobile Services (HMS). Le Google Apps ed i Google Mobile Services non sono disponibili per la serie P40, pertanto alcune app di terze parti potrebbero non essere disponibili.

Solitamente Huawei P40 Lite viene proposto a 376,99€, ma oggi potete comprarlo a soli 199,99€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone Apple, Huawei e Samsung tra gli sconti del fine settimana del rivenditore eBay.

Offerte del weekend eBay

Offerte ancora disponibili