Tanti smart TV e smartphone vi aspettano a prezzo scontato nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 11 marzo 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Microsoft Surface Laptop Go, che attualmente potete portarvi a casa a soli 759€, rispetto agli 819€ di listino, per un risparmio reale di 60€. L’accesso al sistema operativo Windows 10 avviene con un solo tocco tramite impronta digitale con il pulsante di alimentazione, mentre la digitazione risulta estremamente confortevole grazie alla tastiera di dimensioni standard. Il notebook Surface Laptop Go è il prodotto ideale per la produttività quotidiana e lo streaming di contenuti, in virtù anche del suo audio pieno e nitido creato da Omnisonic e Dolby Audio.

Il modello presente in offerta è equipaggiato con un processore Intel Core i5-1035G1 di decima generazione, 8GB di RAM LPDDR4x, display touchscreen PixelSense da 12,4″ e un SSD da 128GB per l’archiviazione dei propri dati, è un prodotto facile da trasportare, grazie al suo peso minimo di 1.110g e solo 15,69mm di spessore. Il computer portatile consente un’elevata produttività per l’arco dell’intera giornata, grazie alla sua autonomia massima di 13 ore.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld