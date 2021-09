Tanti notebook HP con sconti sino al 14% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, venerdì 17 settembre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai notebook HP, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il notebook convertibile HP Pavilion X360, che potete portarvi a casa a soli 599,90€, rispetto ai 699,99€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio reale di 100€.

Il notebook convertibile HP Pavilion X360, grazie alla sua versatilità, è perfetto per studiare, lavorare, fruire di contenuti multimediali e tanto altro ancora. Dotato di una cerniera con rotazione di 360°, HP Pavilion X360 può essere utilizzato in quattro modalità distinte: notebook per lavorare; stand per visualizzare contenuti; tenda per giocare; e infine tablet per viaggiare.

Il notebook convertibile HP Pavilion X360 è animato dal processore Intel Core i3-1115G4, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di veloce SSD, mentre il display è un’unità IPS da 14″ a risoluzione FullHD. Non manca una webcam con campo visivo grandangolare a 88° per effettuare videochiamate e didattica a distanza, indispensabile per il periodo attuale.

Perfetto per qualsiasi tipo di utilizzo, il notebook convertibile HP Pavilion X360 può essere utilizzato anche per prendere comodamente appunti, grazie alla penna che consente di scrivere o disegnare in modo naturale, con tratti di inchiostro fluidi e accurati.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui notebook HP tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

