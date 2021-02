Tanti monitor gaming in sconto tra le offerte del weekend Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti sui monitor gaming che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il monitor Samsung U28E570D, che oggi potete portarvi a casa a soli 269,99€, rispetto ai 499,99€ di listino, consentendovi di risparmiare ben 230€. Il prodotto è dotato di un pannello da 28″ a risoluzione 4K, con un tempo di risposta di appena 1ms ed una luminosità massima di 370cd/m². Il monitor Samsung U28E570D ha un refresh rate di 60hz e supporta la tecnologia AMD Freesync, che sincronizza dinamicamente la frequenza di aggiornamento dello schermo con la frequenza dei fotogrammi dei contenuti per minimizzare l’input lag e ridurre in maniera sostanziale tearing e stutter. Inoltre, è equipaggiato con picture-in-picture 2.0 per il multitasking, tramite il quale riesce a sopperire alla mancanza di un secondo schermo ridimensionando una delle due immagini fino al 25 % e posizionandola dove preferite.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su monitor gaming tra gli sconti del weekend di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

