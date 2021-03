Tanti giochi Open World a prezzi eccezionali su Eneba!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su un gran numero di titoli Open World.

A soli 7,24€, rispetto ai 29,99€ di listino, potete mettere le mani su The Witcher 3 Wild Hunt, gioco di ruolo incentrato sulla trama ed ambientato in un universo aperto, caratterizzato da un’ambientazione fantasy mozzafiato in cui ogni scelta comporta delle conseguenze. Il mondo di gioco ha dimensioni davvero generose ed impiegherete decine di ore prima di giungere ai titoli di coda.

Continuiamo con Horizon Zero Dawn: Complete Edition, proposto a soli 29,29€, action RPG in piena regola nonché una delle esclusive PS4 più acclamate realizzata dal talentuoso studio olandese Guerrilla Games, noto in precedenza soltanto per sparatutto come la serie Killzone. La versione PC ha doppiaggio, sottotitoli e voci nei menu completamente in italiano ed è completa del DLC The Frozen Wilds, che aggiunge nuove ambientazioni e storia per un totale di circa dieci ore di gameplay.

Piuttosto interessante anche il recente Assassin’s Creed Valhalla, che potete recuperare a soli 36,45€, titolo che catapulterà nell’Europa del IX secolo, portandovi da una Norvegia sovraffollata all’Inghilterra. Vestirete i panni di Eivor, leader di un’intrepida banda di vichinghi. Il prodotto offre ampie ambientazione da esplorare, tanti nemici da affrontare e diversi modo per personalizzare il proprio personaggio.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba

