Tanti giochi da tavolo con sconti fino al 35% su Amazon!

Dopo l’offerta del giorno, che oggi verteva su Life Is Strange: True Colors, il noto portale Amazon torna sulle nostre pagine con una serie di interessantissime offerte inerenti ai giochi da tavolo, che oggi potete acquistare con sconti fino al 35%. Se vi siete mai avvicinati alle teorie dietro al game design, saprete già che la filosofia dietro videogiochi e giochi da tavolo è la medesima: costruire un’esperienza ludica per gli appassionati. Divertirsi con un gioco da tavolo e con un videogame, in sintesi, non è poi così diverso.

Tra i vari proposti attualmente a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare Catan, che potete portarvi a casa a soli 23,99€, rispetto ai 36€ usuali di listino, per un risparmio reale di 12,01€ e uno sconto del 33%.

In Catan vi ritroverete a costruire l’omonima isola incontaminata, che assicura potenzialità infinite, montando gli esagono contenuti nella scatola, disponendo un numero su ogni casella. Ogni giocatore possiede due colonie, ognuna con una strada, per vincere la partita sarà necessario ottenere 10 Punti Vittoria, che si conquistano costruendo strade, colonie, città, ma anche collegando la strada più lunga e collezionando le carte Cavaliere.

Le regole di Catan sono molto semplici. Ad ogni turno, il giocatore lancia 2 dadi e i giocatori che possiedono una colonia o una città sui terreni indicati dal risultato ottengono le materie prime. Tuttavia, bisognerà stare attenti al Brigante, che viene attivato quando esce il numero 7 e il giocatore di turno potrebbe decidere di farvi perdere le risorse che avete in mano. Catan è un gioco da tavolo per 3-4 giocatori (che possono arrivare sino a 6 con le espansioni), adatto per bambini e adulti dai 10 anni in su. Una partita, in media, dura 75 minuti.

Catan è un gioco da tavolo per 3-4 giocatori (che possono arrivare sino a 6 con le espansioni), adatto per bambini e adulti dai 10 anni in su. Una partita, in media, dura 75 minuti.