Tanti giochi a partire da 9,98€ da Gamestop!

La catena Gamestop ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare un gran numero di videogiochi e accessori gaming a prezzi a partire da soli 9,98€. L’iniziativa è valida solo sullo shop online fino al 7 giugno, quindi vi consigliamo di affrettarvi se volete mettere le mani sui prodotti più interessanti tra quelli proposti in sconto!

Si tratta di una selezione di titoli davvero molto interessante, tra cui spicca anche Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, il celebre titolo per PS4 dedicato al leggendario franchise di Square Enix, un’avventura nel magico mondo dei film Disney ma con i personaggi che hanno reso celebre e immortale la serie di Kingdom Hearts. Da non perdere neppure The Sinking City – Day One Edition su PS4, l’avventura dalle tinte fosche e oscure ispirata alle opere del noto scrittore H.P. Lovecraft.

Davvero notevole (e a un prezzo altrettanto allettante) anche Prey – Day One Edition per Xbox One: per chi non lo sapesse di tratta del sorprendente sparatutto in prima persona con elementi da gioco di ruolo sviluppato da Arkane Studios e pubblicato da Bethesda Softworks, autori della serie Dishonored. Infine, sempre per quanto riguarda i titoli in offerta, da non lasciarsi sfuggire anche Disgaea 1 Complete su PS4: il gioco metterà in scena la demoniaca Etna, l’angelo Flonne e tanti altri personaggi davvero incredibili, per un gioco di ruolo tattico che ci permetterà di usare abilità speciali, attacchi di squadra e incantesimi per infliggere migliaia di punti danno. Centinaia di ore di azione strategica senza sosta, eccezionalmente in HD per la prima volta in assoluto.

Vi rimandiamo anche alla pagina ufficiale della promozione, così che possiate consultare direttamente il catalogo dei titoli in offerta. Infine, ricordiamo che le migliori offerte presenti in rete le trovate nella nostra area dedicata del sito.

Categorie di offerte