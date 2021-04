Tanti giochi a partire da 2,98€ da Gamestop!

La nota catena internazionale Gamestop ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi e accessori gaming a prezzi a partire da soli 2,98€. L’iniziativa è valida solo sullo shop online fino al 26 aprile, quindi vi consigliamo di affrettarvi se volete accaparrarvi i prodotti più ambiti in sconto!

Una scelta davvero impareggiabile, a partire da una selezione di diversi titoli acquistabili ad un prezzo fino a soli 19,98€, tra i quali possiamo trovare videogiochi come Toki per Nintendo Switch, remake dello storico gioco lanciato originariamente in sala giochi nel 1989 che vede il guerriero Toki, trasformato in una scimmia dallo stregone Bashtar, cercare di spezzare l’incantesimo e salvare la sua amata Miho, e Beyond: Due Anime in versione PC, gioco d’avventura realizzato da Quantic Dream, già creatori dell’apprezzato Heavy Rain, che vede la partecipazioni di attori famosi come Elliot Page e Willem Dafoe.

Piuttosto consistente anche lo sconto applicato alla console retro gaming Capcom Home Arcade, che attualmente potete portarvi a casa a soli 149,98€, rispetto ai 215,69€ usuali di listino. Il prodotto porta l’esperienza arcade direttamente a casa vostra, grazie ad una doppia plancia completa di stick arcade e pulsanti a grandezza naturale che vi catapulteranno direttamente negli anni ’90.

Al suo interno trovano posto ben 16 storici titoli Capcom: 1944, Alien Vs Predator, Armored Warlords, Capcom Sports Club, Captain Commando, Cyberbots, Darkstalkers, ECO Fighters, Final Fight, Ghouls N’ Ghosts, Gigawing, Megaman: The Power Battle, Progeab, Street Fighter II: Arcade Edition, Strider e Super Puzzle Fighter II Turbo.

Insomma, Gamestop ha sta facendo davvero le cose in grande e, dopo segnalarvi le principali macro categorie di offerte, vi rimandiamo anche alla pagina ufficiale della promozione, così che possiate consultare direttamente il vasto catalogo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Categorie di offerte