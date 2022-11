Tanti giocattoli e giochi da tavolo in supersconto tra le offerte del Black Friday!

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sui giocattoli e giochi da tavolo, tra cui trovate anche il Monopoly di Stranger Things.

Perfetto per gli appassionati dell’omonima serie Netflix, Monopoly Stranger Things è incentrato sulla quarta stagione. Lungo il tabellone, i giocatori lasceranno Hawkins per addentrarsi verso diverse località note ai fan, mentre le carte Cerebro e Hellfire Club vivacizzeranno le partite.

Se lanciando i dadi si otterrà il simbolo dell’orologio significa che Vecna ha aperto un cancello per il Sottosopra; a quel punto, i giocatori dovranno spostare le lancette per trovare dove si nasconde il pericolo. Ovviamente, in Monopoly Stranger Things le pedine saranno a tema, rappresentando simboli iconici dello show, come il furgone del poliziotto Hopper, un Demogorgon, lo stemma della scuola, un trancio di pizza e il cappello da baseball di Dustin.

Grazie alle offerte del Black Friday, oggi potete portarvi a casa Monopoly Stranger Things a soli 27,99€, rispetto al suo prezzo di listino usuale di 39,99€, con uno sconto del 30% e un risparmio reale di 12€.

