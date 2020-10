Tanti film in edizione steelbook in sconto su Zavvi!

Se siete appassionati di film e serie TV, oggi vi segnaliamo che sul noto store Zavvi sono presenti diversi titoli in edizione steelbook che sicuramente potranno fare la loro bella figura sui vostri scaffali.

Tra i film più interessanti in promozione, sicuramente non poteva mancare un classico del genere horror come Venerdì 13, che propone nella parte anteriore l’iconico Jason Voorhees che indossa la classica maschera da hockey. Continuando con il genere horror, vi segnaliamo inoltre IT (nella sua versione originale del 1990). Proseguiamo con Pokémon – Detective Pikachu, film che, nonostante i dubbi iniziali, è riuscito a conquistare anche i più scettici, proponendosi come una pellicola divertente anche coloro che non seguono il mondo videoludico dei Pokémon.

Gli appassionati della nota serie “Il Trono di Spade” non possono certo lasciarsi sfuggire la terza e quarta stagione in edizione steelbook, del resto un’opera del genere non può che essere conservata all’interno di scatole metalliche.

I fan dei film Disney troveranno di certo pane per i loro denti con le edizioni steelbook di classici come Il Re Leone, Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3 e Aladdin. Gli appassionati dei fumetti e cine comic Marvel, invece, saranno piuttosto interessati ad Iron Man, Doctor Strange e I guardiani della galassia.

Se la fantascienza è il vostro pane quotidiano, di certo non potete lasciarvi sfuggire Matrix Reloaded e Matrix Revolution, parte della celeberrima trilogia che presto vedrà l’arrivo di un quarto capitolo, quindi è l’occasione giusta per rivedere gli episodi precedenti.

Steelbook in offerta su Zavvi