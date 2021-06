Tanti accessori gaming Trust con sconti sino a oltre il 40% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, martedì 15 giugno 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai mouse, tastiere e accessori gaming Trust, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi le cuffie gaming Trust GXT 433K, che attualmente potete portarvi a casa a soli 36,99€, rispetto ai 54,99€ usuali di listino, per uno sconto del 33%.

Complete di microfono ripiegabile, archetto regolabile e una colorazione in stile mimetica, le cuffie gaming Trust GXT 433K offrono una qualità di ascolto ottimale grazie ai potenti altoparlanti da 50mm, mentre il comfort è assicurato dai morbidi padiglioni over-ear.

Piuttosto interessante anche il microfono USB ad alte prestazioni su treppiede Trust Gaming GXT 212 Mico, proposto al prezzo di soli 19,90€. Il dispositivo è perfetto da utilizzare per catturare e trasmettere la propria voce durante gli streaming su Twitch, Youtube e altri servizi simili.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su mouse, tastiere e accessori gaming Trust tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Il Prime Day di Amazon si terrà il 21 e 22 giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.

Le offerte del giorno di Amazon: sconti su mouse, tastiere e accessori gaming Trust

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon