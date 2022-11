Tante soundbar a prezzi imperdibili per il Black Friday Amazon

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sulle soundbar, tra cui trovate anche la Samsung HW-B530/ZF.

La soundbar Samsung HW-B530/ZF, ottima per potenziare la vostra esperienza sonora durante la visione di film o serie TV e, ovviamente, gaming, permette di ricreare un ambiente di suono 3D coinvolgente grazie all’impiego della tecnologia di virtualizzazione 3D Cinematic Surround Sound.

La soundbar Samsung HW-B530/ZF comprende, oltre alla barra da porre sotto alla televisione, anche da un subwoofer wireless che donerà una corposa maggiore ai suoni con bassi profondi e potenti. Inoltre, potrete ricreare un ambiente sonoro 3D senza la necessità di posizionare vari cavi per la stanza.

La qualità audio è assicurata in qualsiasi circostanza, in virtù dell’analisi effettuata direttamente dalla soundbar Samsung HW-B530/ZF grazie alla tecnologia Adaptive Sound Lite, che andrà a ottimizzare al meglio la riproduzione in base ai contenuti, consentendo anche di capire in maniera perfetta i dialoghi dei personaggi.

Grazie alle offerte del Black Friday, oggi potete portarvi a casa la soundbar Samsung HW-B530/ZF a soli 159 euro, rispetto al suo prezzo di listino usuale di 199€, con uno sconto del 20% e un risparmio reale di 40€.

