Tante smart TV LG con sconti sino al 25% tra le offerte del giorno Amazon

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV LG OLED55C14LB, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.599€, rispetto ai 1.899€ usuali di listino, per un risparmio reale di 300€. La televisione è dotata di uno splendido pannello OLED da 55″ con oltre 8 milioni di pixel auto illuminanti in grado di restituire neri perfetti e colori brillanti.

Il televisore garantisce il meglio in termini di esperienza audiovisiva, grazie a immagini e audio spettacolari mossi dal processore α9 di quarta generazione con Intelligenza Artificiale. Gli amanti del cinema avranno di che gioire, grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Filmmaker Mode che regalano un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.

Grazie agli algoritmi di deep learning, il processore α9 di quarta generazione analizza e ottimizza i contenuti costantemente. Le regolazioni sono automatiche e ottimizzate per assicurare un’immagine e un suono spettacolari. La fedeltà cromatica è stata certificata da Intertek, agenzia globale specializzata in test e certificazioni, e questo significa che i colori riprodotti sullo schermo rappresentano al 100% quelli originali.

Per quanto riguarda il mondo del gaming, la smart TV LG OLED55C14LB offre tutte le più recenti funzionalità introdotte dall’interfaccia HDMI 2.1 ed un display in grado di arrivare sino a 120Hz per un’esperienza ancora più fluida.

