Tante smart TV in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle smart TV.

Continuiamo con la smart TV Samsung UE50TU8500UXZT da 55″ che offre un’esperienza gaming di primo livello grazie alla tecnologia Real Game Enhancer che garantisce prestazioni eccellenti in ambito di realismo e fluidità. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena. La qualità visiva è garantita dall’impiego della tecnologia Dynamic Crystal, che offre un assoluto realismo nella riproduzione dei colori, mentre la tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità dei colori in base al contenuto. Non manca di certo il supporto alla tecnologia HDR, in grado di migliorare la resa luminosa della TV, offrendo una gamma elevata di colori che mette in risalto i dettagli anche nelle scene più buie.

Solitamente la smart TV Samsung UE50TU8500UXZT viene proposta a 639,90€, ma oggi potete portarvela a casa a 585,35€.

Continuiamo con la LG 65UN74006LB da 65″, smart TV con un potente processore Quad Core 4K che si occupa di eliminare la rumorosità nei video e ottimizzare colori e contrasto. In particolare, l’efficiente algoritmo di upscaling è in grado di migliorare le immagini a bassa risoluzione per riprodurle con una qualità il più vicino possibile a quella nativa 4K. Gli amanti dei film godranno nell’attivare la modalità FilmMaker Mode, che regola automaticamente l’immagine, disattivando eventuali filtri che potrebbero influenzare la fruibilità delle pellicole cinematografiche. Anche in questo caso ritroviamo il supporto a tutti i principali standard HDR e, per quanto riguarda il mondo del gaming, la tecnologia HGiG è in grado di regolare la grafica HDR per garantire “l’esperienza gaming HDR” ottimale.

Solitamente la smart TV LG 65UN74006LB viene proposta a 829€, ma oggi potete averla a 699€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sulle smart TV tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smart TV

Offerte ancora disponibili