Tante smart TV e smartphone tra le offerte del weekend di eBay

Anche in questo weekend le promozioni di eBay, il noto portale online dedicato alla vendita di prodotti di ogni genere, fanno capolino con le offerte imperdibili che consentono di portare a casa prodotti di diverse tipologie, approfittando di prezzi davvero molto bassi e convenienti.

Ad esempio, troviamo la smart TV LG OLED Tv OLED55CX3LA, realizzata con la tecnologia OLED con oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti per neri perfetti e colori brillanti. Il televisore garantisce il meglio in termini di esperienza audiovisiva, grazie a immagini e audio spettacolari mossi dal nuovo processore α9 di terza generazione con Intelligenza Artificiale. Grazie agli algoritmi di deep learning, il processore α9 di terza generazione con IA analizza il contenuto sullo schermo per renderlo più coinvolgente. Le regolazioni sono automatiche e ottimizzate per assicurare un’immagine e un suono spettacolari. AI Picture e AI Sound riconoscono infatti cosa stai guardando e regolano in automatico i parametri audio video per il massimo intrattenimento

Gli amanti del cinema avranno di che gioire, grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e FILMMAKER MODE che regalano un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.

Continuiamo con Xiaomi Redmi 9, smartphone della casa cinese dotato da una quad camera, con la fotocamera principale di 13MP, accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione di Xiaomi Redmi 9 e le ottimizzazioni AI vi assicurano scatti perfetti in ogni momento. Xiaomi Redmi 9 è equipaggiat con il SoC Helio G80 MediaTek, 4GB di RAM e 64GB di spazio interno di archiviazione. Infinte, grazie alla batteria integrata da 5.020mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata.

Solitamente Xiaomi Redmi 9 viene proposto a 159,99€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 146,99€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su scarpe e sneaker tra gli sconti del fine settimana del rivenditore eBay.

Offerte del weekend eBay

