Tante smart TV con sconti fino al 50% nelle offerte PrezzoForte di eBay!

Lo store PrezzoForte presente all’interno del marketplace di eBay ha lanciato una serie di offerte su svariati prodotti con sconti che arrivano sino al 50%. In questo articolo vi segnaliamo quelle più interessanti inerenti alle smart TV.

Partiamo con la smart TV LG OLED55CX3, realizzata con la tecnologia OLED con oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti per neri perfetti e colori brillanti. Il televisore garantisce il meglio in termini di esperienza audiovisiva, grazie a immagini e audio spettacolari mossi dal nuovo processore α9 di terza generazione con Intelligenza Artificiale.

Grazie agli algoritmi di deep learning, il processore α9 di terza generazione con IA analizza il contenuto sullo schermo per renderlo più coinvolgente. Le regolazioni sono automatiche e ottimizzate per assicurare un’immagine e un suono spettacolari. AI Picture e AI Sound riconoscono infatti cosa stai guardando e regolano in automatico i parametri audio video per il massimo intrattenimento

Gli amanti del cinema avranno di che gioire, grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e FILMMAKER MODE che regalano un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.

Passiamo alla splendida Sony KD-55AG9 che, grazie al potente processore d’immagine X1 Ultimate con Pixel Contrast Booster, darà piena vita alla visione di chi crea i contenuti. Il dispositivo non fornirà solo una qualità video eccezionale, ma l’esclusivo sistema Acoustic Surface Audio+ vi regaleranno un’esperienza di intrattenimento rinnovata.

Se, oltre ai videogiochi, siete anche appassionati di serie TV e film, Sony KD-55AG9 offre anche la Netflix Calibrated Mode, per assicurarvi la stessa qualità delle immagini che fornisce un monitor di valutazione da studio televisivo. Non manca il supporto a tutti i formati HDR presenti sul mercato sino al Dolby Vision, oltre alla certificazione IMAX Enhanced per un’esperienza di Home Entertainment totalmente coinvolgente. La connettività è garantita dalla presenza di quattro porte HDMI.

