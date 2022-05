Tante offerte su smartphone da MediaWorld, anche a tasso zero!

La nota catena Mediaworld ha lanciato la promozione “Sempre connessi” con le sue incredibili occasioni che riguardano tantissimi smartphone delle migliori marche. Questa iniziativa sarà valida fino al 2 giugno 2022; quindi, vi consigliamo di affrettarvi così da avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo lo smartphone OPPO Find X3 Lite in colorazione Starry Black, che attualmente potete portarvi a casa a soli 329€, rispetto agli usuali 499€ di listino, con uno sconto del 34% e un risparmio reale di 170€.

Lo smartphone Oppo Find X3 Lite è animato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 765G, è accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il dispositivo è dotato di un display da 6,43″ a risoluzione FullHD+ (2400×1800 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e 410 PPI come densità di pixel per immagini sempre nitide e fluide.

Il comparto fotocamere di Oppo Find X3 Lite vede la presenza di un obiettivo primario da 64MP, un ultra grandangolo da 8MP, un obiettivo macro da 2MP e uno monocromatico da 2MP. Insieme a un’elaborata combinazione di funzionalità (Video AI, Ultra Night Video Mode e Live HDR), Oppo Find X3 Lite sarà in grado di registrate video perfetti sia di giorno che di notte.

Inoltre, lo smartphone Oppo Find X3 Lite è in grado di accompagnarvi per tutta la giornata grazie alla sua elevata autonomia e, in caso di necessità, potete sempre contare sulla ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W in grado di portare la batteria da 4.300mAh al 100% in appena 35 minuti.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Sempre connessi” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti direttamente dal link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.