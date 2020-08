Tante guide strategiche sui videogiochi in offerta su Amazon

Collezionare guide strategiche ufficiali è una passione che i videogiocatori conoscono molto bene. Sebbene nei tempi di Internet sia molto più semplice trovare la soluzione ai propri problemi consultando una guida specifica o affidandosi a walkthrough su YouTube, questi volumi non hanno mai perso il loro fascino, perché sono in grado di presentare – spesso anche in pregiate edizioni rilegate a filo refe – un vero e proprio compendio sull’universo di gioco trattato, oltre ad artwork e retroscena sul lavoro svolto dagli sviluppatori.

Per questo, vogliamo segnalarvi che in questo momento il rivenditore Amazon sta proponendo degli sconti su un’ampia selezione di guide strategiche ufficiali dedicate ai videogiochi, recenti e meno recenti, che vi consentiranno di gonfiare ulteriormente il petto davanti alla vostra ricca libreria.

Trovate in promozione, ad esempio, la splendida guida da collezione di Dark Souls III: impreziosita da una copertina rigida assolutamente suggestiva, questa guida da 384 pagine viene venduta fianco a fianco con il volumetto Darksing Journal, che include ben 192 pagine su cui prendere appunti mentre giocate, o mentre riflettete sulla ricca lore della saga From Software. All’interno della guida trovate dettagli, segreti e indicazioni per ogni singola area di gioco, con tanto di mappe delle ambientazioni, oltre a informazioni su nemici e boss che vi rivelano i loro punti deboli e le migliori strategie per affrontarli. La guida è in tiratura unica, quindi una volta che sarà esaurita non sono previste ristampe.

Se Dark Souls non fa per voi, vi raccomandiamo la guida da collezione di Shadow of the Tomb Raider: a sua volta proposta in una pregiata edizione con robusta copertina rigida cartonata, questa guida è impreziosita non solo dai consigli su ambientazioni, armi, nemici ed enigmi della più recente avventura di Lara Croft, ma include una sezione bonus con splendidi fanart e si accompagna a costanti commenti da parte del team di Eidos Montreal. In essi, gli sviluppatori rivelano come hanno costruito alcune sezioni, come hanno strutturato la storia e tutte le idee che hanno reso possibile il viaggio della maturazione di Lara Croft.

Di seguito, la nostra selezione delle migliori offerte sulle guide strategiche ufficiali dei videogiochi.

Guide strategiche ufficiali sui videogiochi in offerta su Amazon

