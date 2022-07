Tales Of Arise e Kingdom Hearts, sconti super per il Prime Day 2022!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente ai videogiochi Tales Of Arise e Kingdom Hearts: Melody Of Memory, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Ultimo capitolo della celeberrima serie “Tales Of” di Bandai Namco, Tales Of Arise viene attualmente proposto a soli 34,99€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino, con uno sconto del 51% e un risparmio reale di 35,55€.

Le vicende raccontate in Tales Of Arise hanno luogo nel sistema solare che comprende i due vicini pianeti di Dahra e Rena. Gli abitanti di Dahna hanno sempre visto quelli di Rena come esseri giusti e divini, sebbene, in realtà, questi ultimi non hanno fatto altro che depredare le ricchezze di Dahna, spogliandoli della dignità e libertà. Questa situazione, tuttavia, è destinata a non durare ulteriormente. Infatti, due persone, nate nei due differenti mondi, hanno deciso di cambiare il proprio destino e degli abitanti dei due pianeti.

Kingdom Hearts: Melody Of Memory vi permette di rivivere la storia di Kingdom Hearts attraverso vari brani musicali. Il titolo comprende oltre 140 tracce audio e, dal punto di vista del gameplay, vi troverete di fronte a un vero e proprio rhythm game, anche se la presentazione visiva fa quasi sembrare di essere all’interno di un normale action RPG targato Kingdom Hearts. Alcuni elementi RPG, peraltro, sono rimasti.

Solitamente, Kingdom Hearts: Melody Of Memory viene proposto a 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 14,97€, con uno sconto del 75€ e un risparmio reale di oltre 45€.

