Tablet, smart TV e smartwatch a prezzo scontato tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, venerdì 30 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ad tablet, smart TV e smartwatch, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Partiamo dal Samsung Galaxy Tab S7, affidabile tablet dotato di un generoso display da 11″ WQXGA che si presenta come un vero e proprio piccolo mostro di potenza: conta sul processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 6GB di RAM e su un’archiviazione pari a 128GB – che potete espandere addirittura fino a 1TB. Oltre alla scheda tecnica senza compromessi che garantisce una grande affidabilità (e alla batteria da ben 8000mAh) è l’inclusione nel prezzo della precisissima S Pen di Samsung, che vi consentirà di prendere appunti sul touchscreen come se fosse un foglio di carta e che potete riporre per la ricarica nell’apposita striscia magnetica sul retro del tablet.

Solitamente il tablet Samsung Galaxy Tab S7 viene proposto a 697,26€, ma oggi potrete portarvelo a casa a 629,90€, risparmiando 67,36€.

Continuiamo con la bellissima tastiera Corsair K70 LUX, la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano prestazioni al massimo – specie per quanto riguarda la risposta ai comandi – accompagnato da uno stile unico e inconfondibile. Grazie agli switch tedeschi Cherry MX Red, la tastiera Corsair offre caratteristiche di uno switch lineare a elevata precisione senza click udibile. Gli switch sono caratterizzati da una risposta veloce ed elevata frequenza di commutazione, mentre il telaio (resistente in alluminio) è stato costruito per sostenere lunghissime sessioni di gioco. Quest’ultimo fornisce infatti una durabilità straordinaria grazie alla manifattura leggera e robusta, costruita per consentire migliaia di ore di gioco.

Inoltre, è anche presente un comodo accesso a una porta USB aggiuntiva per il mouse o le cuffie con microfono (essenziali per ogni gamer che si rispetti), oltre a essere assolutamente resistente a polvere e liquidi di vario genere. Insomma, un oggetto davvero perfetto per ogni giocatore che pretende grandi prestazioni accompagnate da un’estetica moderna di nuova generazione.

Solitamente la tastiera Corsair K70 LUX viene proposta a 138,32€, ma oggi potrete averla a soli 105,99€, con uno sconto del 23%.

