Switch OLED, a quanto pare c’è una cosa da non fare assolutamente

I giocatori che vogliono mettere mano a una Nintendo Switch possono ora optare per il nuovo modello chiamato OLED, pensato per migliorare l’esperienza in alcune specificità, a partire dal display da cui prende il nome.

Il lancio del nuovo modello rappresenta il primo passo verso un’evoluzione di Switch che – perlomeno in base a quello che molti sperano – possano un giorno portare a una vera e propria Switch 2.

La casa di Kyoto ha infatti svelato di aver costantemente lavorato al miglioramento dei controller Joy-Con e che chiunque acquisterà la nuova versione della console potrebbe dire addio ad un fastidioso problema.

Quelli di voi abbastanza fortunati da essersi già accaparrati la nuova Switch OLED devono però fare attenzione a una cosa in particolare, come sottolineato anche dalla redazione di The Gamer.

Sembra infatti molto importante – per non dire fondamentale – lasciare la pellicola protettiva sullo schermo proprio lì dov’è, per sempre.

Lo schermo di OLED è infatti in vetro piuttosto che di plastica, cosa questa che rende in ogni caso l’oggetto particolarmente più fragile e sottoposto a graffi o segni.

Semmai la Switch dovesse malauguratamente cadervi dalle mani, lo schermo potrebbe facilmente rovinarsi o addirittura andare in frantumi.

Ecco perché il modello OLED include uno strato protettivo noto come “pellicola adesiva antisfondamento“. Questo è stato posto per impedire che il vetro si possa infrangere, oltre a proteggerlo anche dai graffi.

Il consiglio unanime è quindi quello di non rimuovere quello strato di pellicola, per nessun motivo (farlo potrebbe voler dire “condannare” la vostra OLED).

La cosa ricorda molto da vicino quella di alcuni recenti modelli di iPhone, maggiormente “delicati” per quanto riguarda lo schermo.

