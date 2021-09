Switch Pro esiste davvero? Ci sarebbero giochi in 4K: Nintendo risponde

Negli scorsi mesi si erano fatte molto insistenti le voci sull’esistenza di Nintendo Switch Pro, un modello che avrebbe portato diverse migliorie alla console ibrida della casa di Kyoto, come la possibile risoluzione in 4K.

Nonostante le indiscrezioni fossero arrivate da fonti considerate affidabili, il tutto sembrava essere stato smentito dopo l’annuncio del modello OLED di Nintendo Switch: adesso è però emerso un nuovo report che indicherebbe non solo la reale esistenza di Switch Pro, ma anche che tanti sviluppatori sarebbero già pronti per un eventuale lancio.

Il nuovo modello era effettivamente apparso come una potenziale soluzione intermedia, al punto che un analista si era sbilanciato dicendo di aspettarsi di vederla già nel 2022.

Nintendo decise di smentire il prima possibile queste indiscrezioni, sottolineando di non avere attualmente previsto ulteriori modelli della console in sviluppo.

Un nuovo report di Bloomberg, una delle primissime fonti ad aver svelato i particolari di Switch Pro, ha infatti sottolineato come dalle loro fonti interne sarebbe emerso che almeno 11 sviluppatori avrebbero già ricevuto i dev kit relativi al nuovo modello di console.

A differenza di quelli disponibili per i normali modelli di Nintendo Switch finora accessibili dai team di sviluppo, queste nuove soluzioni permetterebbero di arrivare ad un output in 4K.

Nintendo ha deciso di rispondere a una serie di domande proposte dalla testata, sottolineando che il rapporto non sarebbe «accurato», pur rifiutandosi di entrare nello specifico ed evidenziare esattamente quali parti riportate sarebbero errate.

In seguito alla pubblicazione di questo rapporto, la casa di Kyoto ha inoltre voluto fare un comunicato ufficiale con un post sui social media, al fine di rassicurare gli investitori sul fatto che questa console non esisterebbe:

We also want to restate that, as we announced in July, we have no plans for any new model other than Nintendo Switch – OLED Model, which will launch on October 8, 2021. (2/2)

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) September 30, 2021