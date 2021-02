Switch ha venduto più di PS5 a gennaio negli USA, ma Sony ha guadagnato di più

I dati NPD Group rivelano che Nintendo Switch ha battuto PS5 come console più venduta nel mese di gennaio negli Stati Uniti.

Tuttavia, complice il costo della console next-gen ($499 contro i $299 di Switch), Sony ha incassato più di Nintendo, risultando la più ricca delle piattaforme in vendita.

Le vendite di Nintendo Switch in termini di unità sono state le più alte nella storia del mese dai tempi di Wii nel 2010.

PlayStation 5, al contrario, si è portata a casa l’ammontare di dollari più elevato a gennaio dallo stesso mese nel 2009, quando era stato sempre Wii a segnare un nuovo record.

Gli accessori next-gen vanno fortissimo per Sony: il DualSense è stata la periferica più venduta del mese, mentre le cuffie Pulse 3D hanno conquistato la vetta nella classifica degli headset.

È stato un grande mese per il gaming negli Stati Uniti complessivamente, con entrate dall’hardware per $319 milioni (+144% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

È il totale più alto nella storia del mese dal 2011, quando si registrarono entrate per $323 milioni a livello di vendite hardware.

Infine, è bene precisare che le vendite hardware rilevate da NPD Group non includono quelle delle console Xbox, dal momento che Microsoft non ha intenzione di esibirle.

Un altro mese, nel complesso, che sorride a Nintendo Switch sotto il profilo delle vendite e probabilmente allontana ancora una volta lo spettro di una versione Pro in 4K, nonostante la recente apertura della casa di Kyoto.

Gli incassi di Sony sono invece relativamente sorprendenti, vista la penuria di console in circolazione, con la situazione che potrebbe non migliorare in tempo per la stagione natalizia.