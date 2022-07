Switch batte PlayStation: è la console più popolare degli ultimi 10 anni

L’Italia è sempre stata un territorio molto fertile per PlayStation, o almeno così è stato fino all’arrivo di Nintendo Switch.

La console Sony ha trovato nel nostro Paese una tra le community più appassionate e fedeli di tutto il mondo, disposta a supportare PlayStation in ogni modo (anche con gadget come questi).

Lo dimostra anche la prestazione di PlayStation 5 che, nonostante i problemi di scorte, ha venduto tantissimo ed è indubbiamente la console più richiesta.

Anche se Xbox continua a tallonare, soprattutto in Giappone, dove le vendite delle console Microsoft sono in aumento.

Ma è davvero PlayStation la console più popolare degli ultimi anni in Italia? Nonostante le apparenze no, ed è proprio Nintendo Switch a batterla.

Secondo lo studio condotto da Time2Play, gli italiani si sono appassionati molto di più all’ibrida di Nintendo.

In Italia si contano 15,5 milioni di persone che hanno trascorso parte del loro tempo libero giocando ai videogiochi nel corso del 2021, ovvero il 35% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64 anni, dedicando in media 8,7 ore a settimana al gioco su tutti i device.

Prendendo spunto da questi dati, Time2Play ha condotto un’approfondita ricerca su Google Trends Italia confrontando i dati relativi alle ricerche di Google Web Search, Google Immagini, YouTube, Google Shopping e Notizie di Google negli ultimi 10 anni.

Al primo posto troneggia Nintendo Switch seguita da PlayStation, in particolare PS4 e PS5. Chiudono i primi posti, poi, Xbox One e 360 subito sopra Nintendo Wii.

Ben due posti per la Casa di Kyoto con due console che, per motivi diversi, hanno spopolato dalla loro uscita ad oggi conquistando un pubblico enorme.

Contestualmene, Time2Play ha anche calcolato i videogiochi più popolari in Italia degli ultimi 10 anni. A differenza delle console, però, la classifica non è molto sorprendente:

Grand Theft Auto, in particolare con il quinto episodio, ha comprensibilmente conquistato la prima posizione. Seguito dal boom di Pokémon GO e, ovviamente, FIFA, se qualcuno avesse dubbio su quale sia lo sport più seguito in Italia.

A proposito di videogiochi, quali sono stati i più “social” del 2022? Anche qui c’è una classifica.

Il mondo dei videogiochi italiani sta crescendo in generale, e di recente sono stati annunciati anche i vincitori degli ultimi Italian Video Game Awards.