Svendite sbalorditive su Eneba: tanti titoli con sconti oltre il 70%!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su un gran numero di giochi proposti a prezzi davvero molto bassi, con sconti reali fino al 70% sul prezzo base. Vi ricordiamo che tutte le chiavi e i codici riscattabili sono originali e assolutamente sicure, visto e considerato che ogni acquisto permetterà all’acquirente di mettere mano al codice riscattabile quasi in tempo reale, senza attese snervanti o altro ancora.

Partiamo con il nuovissimo Marvel’s Avengers, l’ultima avventura dei Vendicatori realizzata da Crystal Dynamics e Square Enix, offerto a soli 34,99€ contro i 59,99€ del costo base, passando poi per il sempreverde Grand Theft Auto V, proposto al prezzo davvero molto basso di appena 7,99€ contro i 34,78€ del costo di listino. E ancora, il clamoroso gioco di calcio arcade basato su Holly e Benji Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, proposto a soli 29,99€ contro i 49,99€ del costo di listino.

Ma non è finita qui: il bellissimo Crusaders Kings III è offerto al prezzo davvero molto basso di 29,40€ contro i 49,99€ del prezzo di listino, cui fa capolino Horizon Zero Dawn a soli 25,99€ contro i 49,99€ del prezzo di listino. E ancora, il leggendario The Elder Scrolls V: Skyrim a 10,42€ contro i 39,99€ del costo base.

Ultimi ma non meno importanti, The Sims 4 a soli 5,07€ contro i 39,99€ del prezzo di listino originale, seguito dal celebre battle royale Overwatch a soli 11,04€ contro i 19,99€ del costo base. Concludiamo la nostra selezione di offerte davvero imperdibili con il folle e divertentissimo Fall Guys: Ultimate Knockout a soli 19,00€.

La nostra selezione di offerte