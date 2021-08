Surface Pro7: prezzo bomba su Microsoft Store!

Microsoft, sul suo store ufficiale, ha lanciato una promozione imperdibile che vi consente di acquistare l’ottimo portatile 2-in-1 Surface Pro 7 con uno sconto fino a 630€!

Surface Pro 7 vi permette di lavorare e giocare praticamente ovunque, dato il suo design ultrasottile e la sua leggerezza. Equipaggiato, nella versione base da un processore Intel Core i3-1005G1 Dual Core di decima generazione, ma che può arrivare sino al modello con Core i7-1065G7 Quad Core, 4GB di LPDDR4x RAM (configurabile sino a 16GB), uno spettacolare display touchscreen PixelSense da 12,3″ a risoluzione 2.736×1.824 pixel e SSD da 128GB a 1TB, il dispositivo offre tutta la potenza che vi serve per applicazioni di tutti i giorni.

Per quanto riguarda il reparto connettività, troviamo una porta USB-C, una porta USB-A, un connettore jack per cuffie da 3,5 mm, una porta Surface Connect, una porta per cover con tasti per Surface ed un lettore di schede microSDXC. Surface Pro 7 è perfetto per la situazione attuale, dove il lavoro e la didattica a distanza sono sempre più diffusi, grazie alla fotocamera anteriore da 5MP in grado di registrare video Full HD con supporto all’autenticazione facciale con Windows Hello, mentre sul retro trova posto una fotocamera posteeriore da 8MP con messa a fuoco automatica.

Inoltre, è possibile risparmiare ulteriormente con il Pacchetto Surface Pro 7 che include un dispositivo Surface Pro 7 a scelta, una cover con tasti scontata ed un abbonamento Microsoft 365 di 15 mesi al prezzo di 12. In aggiunta, potete risparmiare il 20% su accessori opzionali come penna, mouse, cuffie o dock e fino al 50% su una selezione di borse e custodie.

Se avete sempre desiderato comparare il noto portatile prodotto direttamente da Microsoft e quindi ottimizzato al massimo per sfruttare le potenzialità del sistema operativo Windows 10, questo è proprio il momento giusto.

Ricordiamo che comprando direttamente sul Microsoft Store potrete usufruire di alcuni vantaggi non trascurabili, come la spedizione gratuita in 2-3 giorni lavorativi, resi entro 60 giorni per un qualsiasi motivo, 90 giorni di assistenza gratuita e miglior prezzo garantito per 60 giorni.

» Clicca qui per acquistare Microsoft Surface Surface Pro 7 a prezzo scontato «

» Clicca qui per acquistare il pacchetto Surface Pro 7 «