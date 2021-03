Surface Days: nuove offerte su Surface Pro X, Book 3 e Pro 7

Microsoft, sul suo store ufficiale, ha lanciato l’imperdibile promozione “Surface Days” che vi consentirà di acquistare diversi prodotti della gamma Surface con sconti fino a 800€! Ricordiamo che comprando direttamente sul Microsoft Store potrete usufruire di alcuni vantaggi non trascurabili, come la spedizione gratuita in 2-3 giorni lavorativi, resi entro 60 giorni per un qualsiasi motivo, 90 giorni di assistenza gratuita e miglior prezzo garantito per 60 giorni.

Uno sconto piuttosto consistente riguarda il Surface Book 3, che nella sua versione base da 13,5” è equipaggiato con un processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di SSD ed attualmente potrete portarvelo a casa a soli 1.499€, rispetto ai 1.849€ usuali di listino, per un risparmio reale di 350€. Lo sconto cresce ulteriormente, arrivando sino a 700€, per il modello con display da 15″ equipaggiato con processore Intel Core i7, 32GB di RAM e 512GB di SSD.

Microsoft Surface Book 3 garantisce sino a 17,5 ore di autonomia e standby migliorato per riprendere subito a lavorare e prolungare la durata della batteria durante gli spostamenti. Se volete poi divertirvi con i migliori videogiochi sul mercato, basta associare il vostro controller wireless Xbox per giocare alla grande con la vasta libreria di titoli disponibili. Surface Book 3 combina un portatile solido, un tablet potente e uno studio mobile in un solo dispositivo, donandovi la massima flessibilità per i vostri progetti.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Microsoft Store, di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo una selezione delle offerte migliori attualmente attive. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Microsoft Store