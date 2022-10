Super Mario, il film potrebbe essere davvero un musical: c’è un indizio

Super Mario è pronto per sbarcare con il suo prossimo film al cinema, che potrebbe essere molto più particolare di quanto possiate pensare.

Il chiacchierato film con Chris Pratt come protagonista, che da Starlord dei Guardiani della Galassia (che trovate in Blu-Ray su Amazon) si veste virtualmente con salopette e baffi.

Poco tempo fa abbiamo visto anche il primo trailer, così da poter capire come sarà lo stile del nuovo lungometraggio.

E successivamente sono arrivate le prime informazioni sulla trama, ma soprattutto sui contenuti del film che potrebbero essere una vera sorpresa.

Tra le considerazioni sul film di Super Mario c’è il fatto che potrebbe essere un musical, o almeno avere delle parti cantate.

E, come riporta Polygon, ora c’è una nuova conferma da parte di Keegan-Michael Key, che interpreterà Toad nella pellicola.

Dopo l’indizio sibillino dato da Jack Black durante il recente New York Comic-Con, ora c’è un altro interprete che lascia intendere il fatto che Super Mario sarà un film con spezzoni musicali.

Quando Variety ha chiesto al comico e attore se Toad avrebbe cantato nel film, Key ha risposto in maniera molto chiara:

«Ho avuto modo di improvvisare una canzone in Super Mario Bros., ed è stato un vero spasso. È stato spassosissimo, tutto quanto.»

L’attore ha anche parlato di come ha costruito la voce del piccolo Toad e, come si può immaginare per dei professionisti del genere, non è stato un percorso del tutto semplice.

Una voce che è stato l’argomento principale delle chiacchiere intorno a Chris Pratt, visto che tutti aspettavamo di vedere come avrebbe interpretato l’idraulico più famoso del mondo.

Nel frattempo i fan hanno provato a rielaborare il trailer di Super Mario come se fosse un film, ma fatto su Nintendo 64. Il risultato è epico, ovviamente.

E c’è chi non ha perso l’occasione per tentare la gag, ed è ovviamente Devolver Digital.