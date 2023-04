Super Mario il Film, le recensioni dall’anteprima sono entusiastiche

Il film di Super Mario deve contribuire a spezzare la maledizioni dei film tratti dai videogiochi e, stando alle prime reazioni, sembra avercela fatta.

L’idraulico più famoso dei videogiochi (e forse del mondo) che ha invaso la cultura pop con tantissimi gadget, tra cui le caramelle che trovate su Amazon, sembra quindi arrivare al cinema con un potenziale successo.

Il trailer finale ci aveva già lasciato con un’impressione positiva sulla pellicola, al quale sono preceduti altri trailer che hanno sempre confermato l’impressione.

Se non altro, almeno per ora, il film di Super Mario ha contribuito a rilanciare le vendite dei videogiochi della saga, con Super Mario Odyssey che è tornato in top 10 dopo molti anni.

Mancano solo pochi giorni all’arrivo del film anche nei cinema nostrani e, nel frattempo, le impressioni dalle anteprime sembrano davvero positive.

Come riporta VGC, infatti, chi ha potuto assistere all’anteprima del film di Super Mario ne é uscito con delle opinioni molto buone.

La premiere del film si è svolta a Los Angeles e alcuni dei presenti hanno condiviso le loro opinioni sui social.

The Super Mario Bros. Movie was awesome. Teared up from hype more than once. The music is the star of the show. Nintendo fans are gonna be obsessed. I'm not sure ANY movie in history has ever had THIS MANY easter eggs. AND GOOD ONES! pic.twitter.com/CxvDvPzTnQ

— Tim Gettys (@TimGettys) April 2, 2023