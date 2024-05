Xbox sta per ottenere una funzione che PlayStation ha da anni

Gli utenti di Xbox potranno presto pre-scaricare gli aggiornamenti dei giochi giorni prima del loro rilascio, come annunciato da Microsoft in un nuovo post sul suo sito di supporto.

Non ci tratta di una feature riservata esclusivamente agli utenti Xbox Game Pass Core e Ultimate, visto che la cosa sarà disponibile per tutti i giocatori.

Come riportato anche da DualShockers, l'aggiornamento non ha ancora una data di rilascio a livello mondiale, ma Xbox ha rilasciato l'update in Alpha, esclusivamente agli Xbox Insider.

Se fate quindi parte del programma Insiders e avete impostato le impostazioni per mantenere sempre aggiornata la vostra console, troverete già l'aggiornamento scaricato e installato.

Sebbene l'aggiornamento Alpha includa molte altre funzionalità, sembra che i possessori di Series X|S siano finalmente pronti a ricevere una funzione che gli utenti PlayStation conoscono bene.

La possibilità di pre-scaricare i nuovi aggiornamenti è una funzione utile, che consente agli utenti di scaricare i nuovi aggiornamenti per i loro giochi con giorni di anticipo, in modo da poter entrare subito nel vivo dell'azione una volta che l'aggiornamento sarà ufficialmente disponibile.

Naturalmente non tutti i giochi supportano questa funzione, ma big come Call of Duty e Apex Legends spesso consentono agli utenti PlayStation di precaricare gli aggiornamenti per le nuove stagioni con circa 24 ore di anticipo.

«I giochi che abilitano il supporto per il pre-download degli aggiornamenti consentiranno di scaricare gli aggiornamenti giorni prima del loro rilascio, in modo da poter iniziare a giocare proprio quando l'aggiornamento sarà disponibile», ha annunciato ieri Microsoft.

La compagnia ha poi confermato che il primo gioco per Xbox a offrire il supporto a questa funzione sarà Sea of Thieves.

Tra le altre modifiche incluse nell'aggiornamento Alpha ci sono cambiamenti al modo in cui gli utenti gestiscono le loro reti wireless e alcune altre correzioni alla gestione degli abbonamenti.

