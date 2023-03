Super Mario il Film, Bowsette sarà nel sequel? C’è chi pensa già al casting

Il film di Super Mario sta per arrivare ed effettivamente è già passato troppo tempo prima che qualcuno rievocasse il nome di Bowsette.

Il personaggio “nato”, per così dire, dopo l’uscita di Super Mario Bros U Deluxe (lo trovate ancora su Amazon) che ha creato molto scalpore qualche anno fa.

Un caso che i giocatori ricordano molto bene e che, di recente, ci è tornato in mente con l’arrivo di Lady Dimitrescu nel mondo dei videogiochi.

E mentre Super Mario arriva finalmente al cinema, con un trailer finale che ci fa venire voglia di entrare in un tubo, c’è chi già immagina il casting di Bowsette.

E non solo, perché come riporta The Gamer, sta iniziando il fantacasting anche per quanto riguarda Wario.

Durante gli ultimi press tour internazionali prima dell’uscita, è il cast del film di Super Mario ad immaginare chi potrebbe vestire i panni di Bowsette e Wario.

Charlie Day e Chris Pratt, che interpretano rispettivamente Luigi e Mario, hanno immaginato gli attori che potrebbero subentrare in un eventuale sequel del film.

I due attori, istruiti per la prima volta dai colleghi di The Gamer riguardo l’esistenza di Bowsette, non hanno avuto dubbi su chi dovrebbe interpretare la versione femminile di Bowser.

Chris Pratt non ci ha messo un secondo a decidere che Bowsette dovrebbe essere interpretata da… Jack Black. Sì, proprio il leggendario attore che nel film interpreta Bowser, una scelta che anche Charlie Day supporta.

Durante l’intervista viene menzionato anche Wario ma, prima di approfondire in qualche modo, Pratt liquida il discorso dicendo che “è troppo presto per parlare di un sequel”.

Sequel che, però, esiste. Sappiamo infatti che ci sarà la proverbiale scena post-credits che anticipa un nuovo film, sebbene i contenuti non sono ancora noti.

Per quanto riguarda altri personaggi, secondo noi ci sono alcune star che potrebbero vestire tranquillamente i panni di altri eroi e antieroi dei Regno dei Funghi, e tra queste ce n’è una perfetta per Wario, o Waluigi.