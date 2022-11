Super Mario Bros. – Il Film, presto vedremo la ‘vera’ Principessa Peach

Il primo trailer di Super Mario Bros. – Il Film, pellicola d’animazione dedicata all’idraulico Nintendo più famoso del pianeta, ha mostrato il protagonista e non solo, sebbene è ora è il momento di saperne di più sulla Principessa Peach.

La pellicola con Chris Pratt e ispirata alla serie di videogiochi della Grande N (che trovate su Amazon) ha dalla sua un cast di voci davvero sorprendente.

E se diverse settimane fa un’esperta di lingue ha spiegato perché i fan non sono soddisfatti del casting, ora a parlare è l’attrice scelta per Peach, ossia Anya Taylor-Joy.

Come riportato anche da GameSpot, in una nuova intervista a MTV News l’attrice ha rivelato un bel po’ di aneddoti davvero interessanti.

Taylor-Joy ha raccontato di aver imparato ad amare i videogiochi proprio grazie al ruolo della Principessa Peach nel prossimo film di Super Mario Bros..

Quando le è stato chiesto se da piccola fosse appassionata di gaming, l’attrice ha spiegato di non esserlo stata prima di oggi: «Quando ho accettato il lavoro e i miei amici erano così eccitati, abbiamo comprato tutto il mondo di Mario Kart e ci siamo dati da fare».

Taylor-Joy ha aggiunto: «Il mio modo preferito di giocare è la sala giochi, però. Ora sono diventato, tipo, una gamer hardcore delle sale giochi».

Anya Taylor-Joy is Princess Peach in the forthcoming 'The Super Mario Bros. Movie'. She caught up with @JoshuaHorowitz to discuss falling in love with video games, loving the arcade, and why she'll be touring with a crown pic.twitter.com/15fp4g4D28

— MTV NEWS (@MTVNEWS) November 21, 2022