Super Mario Bros il Film, i fan scelgono il personaggio più amato (non una sorpresa)

Super Mario Bros il Film è un successo, ormai è assodato, e lo è anche per quei personaggi dell’ecosistema di Nintendo che di solito rimangono in secondo piano per la sfortuna di non comparire nel nome del gioco.

Come per Luigi, ad esempio, che anche con le sue avventure soliste (che trovate su Amazon) non è mai stato ovviamente al centro dell’attenzione più di tanto.

Tanto che si inizia a parlare di uno spin-off a lui dedicato, un film che potrebbe riadattare proprio le vicende di Luigi’s Mansion per il grande schermo.

Mentre Super Mario Bros il Film continua ad incassare senza sosta, ingaggiando record su record e superando pellicole che già avevano generato dei risultati importanti.

Ma di tutti i personaggi, chi è quello che è risultato il più popolare tra tutto il pubblico che è corso in sala nelle ultime settimane?

Con sorpresa di nessuno è proprio Bowser.

Un sondaggio proposto su una grande community analizzata su Twitter ha svelato quali sono i protagonisti di Super Mario Bros il Film che più hanno generato chiacchiericcio online.

Con 134.99 menzioni sul social network a 24 ore dall’uscita del film, Bowser è diventato rapidamente il personaggio più riconoscibile e amato del film.

Merito sicuramente di Jack Black e della sua performance, in particolare di “Peaches”, lo struggente brano dedicato alla Principessa Peach (che qualcuno ha ricreato anche in versione Nintendo 64).

Ma la sorpresa è per Luigi che, nonostante sia anche poco presente nel film rispetto ad altri, arriva al secondo posto subito sopra la Principessa Peach, che chiude il podio.

Ecco la classifica dei più “chiacchierati” del film:

Bowser

Luigi

Peach

Toad

Rosalina

Donkey Kong

Wario

Waluigi

Kamek

È curioso notare che nella top 10 non c’è Mario, titolare delle pellicola stessa. Effettivamente, pensandoci, il protagonista del film non viene menzionato perché… è già nel titolo del film stesso in fondo.

Intanto l’idraulico più famoso del mondo è diventato un patrimonio storico, per via del suo valore culturale.

E vediamo cosa succederà alla prossima edizione degli Oscar, perché Super Mario Bros il Film è in lizza per la vincita della statuetta più ambita.