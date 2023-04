Super Mario Bros. diventa ufficialmente un “patrimonio storico”

La colonna sonora del primo Super Mario Bros. è indubbiamente una delle più iconiche e note di sempre per i videogiochi, al punto da essere conosciuta e canticchiata anche da chi non è propriamente appassionato del medium.

A partire da oggi, lo storico tema ufficiale della prima avventura su NES è diventato a tutti gli effetti un “patrimonio storico”: come riportato da GameSpot, la colonna sonora composta da Koji Kondo è stata ufficialmente aggiunta al National Recording Registry, un elenco delle registrazioni sonore più importanti per gli Stati Uniti.

L’idraulico di casa Nintendo (trovate una delle sue avventure più amate, Super Mario Odyssey, su Amazon) entra dunque ufficialmente nella leggenda: la US Library of Congress ha infatti ricordato che questa è la prima volta che la musica di un videogioco riceve un onore così prestigioso.

Del resto, come ricorda la stessa Library of Congress, si tratta «probabilmente del tema videoludico più riconoscibile della storia», dimostrando che il sound chip delle console Nintendo era in grado «di produrre musica vastamente complessa».

C'è chi sta già ascoltando in testa la colonna sonora di questo livello, e chi sta mentendo.

Il tema musicale del primo Super Mario Bros. è stato solo uno delle 25 registrazioni aggiunte quest’anno al National Recording Registry, ma rappresenta sicuramente un riconoscimento molto importante per la carriera di Koji Kondo e di tutta Nintendo.

Un risultato che segue gli incredibili record ottenuti dal film ufficiale prodotto in collaborazione con Illumination, su cui anche lo stesso compositore ha collaborato nascondendo diversi easter egg che, secondo Miyamoto, potrebbero richiedere di vedere il film addirittura più di 5 volte per scoprirli tutti.

Se volete riascoltare anche voi questa leggendaria colonna sonora e tuffarvi di nuovo nel lontano 1985, la potete ritrovare nell’omaggio dedicato a Koji Kondo dalla US Library of Congress qui di seguito:

A video game theme song, probably the most recognizable in history, is also a first for the #NatRecRegistry. The Super Mario Bros. theme by Koji Kondo helped establish the game's legendary status & proved that the Nintendo sound chip was capable of vast musical complexity. pic.twitter.com/RHPaXV1WLs — Library of Congress (@librarycongress) April 12, 2023

Ricordiamo che il film di Super Mario Bros. è già riuscito a ottenere il miglior debutto di sempre per un film d’animazione, battendo anche diversi record per il territorio italiano.

Un risultato che non può che avere iniziato a far sognare i fan in vista di un possibile sequel: anche Jack Black — interprete di Bowser — ha voluto partecipare e suggerire di prendere la star di The Last of Us come futuro Wario.