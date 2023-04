Super Mario Bros. Il Film diventa ufficialmente il miglior lungometraggio videoludico di sempre

Alla fine il lungometraggio animato di Nintendo e Illumination ce l’ha fatta: Super Mario Bros. Il Film ha ufficialmente battuto un nuovo record storico, diventando il film di maggior successo ispirato a un videogioco a uscire nelle sale cinematografiche.

Un successo che testimonia l’incredibile popolarità raggiunta dall’idraulico più amato dai videogiocatori (trovate una delle avventure di Mario più amate, Super Mario Odyssey, su Amazon), ma anche l’eccellente lavoro svolto dallo studio di animazione che ha letteralmente conquistato il cuore del pubblico.

Dopo aver già trionfato al debutto in tutto il mondo, con risultati sorprendenti anche sul mercato italiano, gli ultimi dati sugli incassi evidenziando che Super Mario Bros. Il Film è già riuscito a guadagnare ben 677 milioni di dollari.

Ciò significa che sono stati ufficialmente battuti anche i record raggiunti in precedenza da entrambi i film di Sonic, Detective Pikachu e Warcraft, conquistando il primato di miglior film videoludico di sempre (via Destructoid).

Con 677 milioni di dollari, Super Mario Bros. Il Film diventa il miglior adattamento videoludico di sempre.

Per rendere l’idea di quanto sia impressionante il risultato ottenuto da Nintendo e Illumination, basti ricordare che in sole due settimane sono già stati superati di 100 milioni di dollari gli incassi ottenuti dall’ultimo cinecomic di Marvel Studios, Ant-Man & The Wasp Quantumania.

Considerando che siamo soltanto ancora nelle prime settimane, adesso molti esperti iniziano a prevedere che Super Mario Bros. Il Film possa riuscire a sfondare anche il tetto del miliardo di dollari incassati, cifra che riesce a essere raggiunta solo dai più grandi blockbuster.

Insomma, il lungometraggio animato sta riuscendo a infrangere ogni record e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi qui: in quella che sembra ormai un’era di rinascita per i film ispirati ai videogiochi, non saremmo sorpresi di scoprire che proprio il successo di Nintendo e Illumination riesca a ispirare tante nuove produzioni.

L’enorme quantità di easter egg e citazioni inserite potrebbe aiutare molti fan a supportare ulteriormente la produzione rivedendo il film più volte: secondo Shigeru Miyamoto potrebbero non essere sufficienti nemmeno 5 volte per scoprirli tutti.

Tenendo conto di questo trionfo incredibile, non è sorprendente sapere che già si inizia a chiacchierare di possibili sequel e spin-off: uno di questi potrebbe vedere Luigi ricoprire un ruolo centrale, magari con un film ispirato alla saga Luigi’s Mansion.