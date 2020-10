Super Mario 3D All-Stars, odiate camera e controlli? Buone notizie in arrivo

Poche settimane fa, Nintendo ha deciso di festeggiare i primi 35 anni dalla nascita del primo Super Mario con un regalo davvero speciale per tutti i fan: parliamo di Super Mario 3D All-Stars, cofanetto che celebra il compleanno dell’idraulico con ben tre episodi dell’era 3D, disponibili su Nintendo Switch.

I giochi inclusi nella compilation sono Super Mario 64, Super Mario Sunshine e – ultimo ma non meno importante – Super Mario Galaxy. Tutti e tre i titoli si distinguono per una giocabilità e un sistema di controllo pressoché identico a quello delle controparti per Nintendo 64/GameCube/Wii, tanto che molti giocatori hanno notato la mancanza della possibilità di cambiare disposizione dei tasti e rendere più accessibile il tutto.

A quanto, pare, però, la Grande N ha pronta la soluzione: tra poche settimane è infatti in arrivo un aggiornamento gratuito, incentrato in primis sulla possibilità di modificare i controlli della telecamera virtuale (e quindi l’inquadratura di gioco).

A free software update is coming to #SuperMario3DAllStars on 17/11 that adds a new inverted camera control setting for all three games. pic.twitter.com/x3IKq8xreA — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) October 27, 2020

Il 17 novembre prossimo tutti i possessori di Super Mario 3D All-Stars, potranno quindi evitare ulteriore frustrazione grazie al fatto che potranno finalmente invertire i controlli dell’inquadratura di gioco, cambiando i controlli sugli assi X e Y.

Insomma, un’aggiunta assolutamente gradita e necessaria, specie per coloro i quali non riescono proprio a digerire il sistema di controllo “vecchio stile” del trittico di Super Mario pre-Odyssey.

Avete già letto anche che prossimamente i tre capitoli della collection All-Stars potrebbero essere venduti separatamente, dopo che la compilation comprendente Super Mario 64, Sunshine e Galaxy non sarà più in vendita dal 31 marzo 2021?

Super Mario 3D All-Stars è disponibile in esclusiva su console Nintendo Switch dal 18 settembre 2020.