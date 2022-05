Summer Game Fest, ecco cosa possiamo aspettarci secondo Keighley

Non manca molto all’inizio dell’estate dei videogiochi che, come da qualche anno a questa parte, sarà guidata dalla Summer Game Fest di Geoff Keighley.

Uno show che, negli anni, ha ospitato anche reveal molto importanti come quello di Elden Ring (che potete recuperare su Amazon), e che anche quest’anno non sarà da meno.



Geoff Keighley ha svelato la data dell’evento poco tempo fa, con alcune informazioni preliminari su quella che sarà la struttura della kermesse.

L’evento sarà una magra consolazione per l’assenza dell’E3 2022, mentre la Summer Game Fest 2022 era già pronta da mesi.

Ma, anche quest’anno, la Summer Game Fest non sarà qualcosa di sbrigativo. Durerà parecchio tempo e ci dovremmo aspettare grandi cose. Ma non così tante, in realtà.

Keighley ne ha parlato in una lunga intervista, riportata da VGC, in cui ha svelato alcune informazioni aggiuntive su quelle che saranno le tempistiche dell’evento.

La Summer Game Fest 2022 si svolgerà dal 9 al 12 giugno ma, come afferma il giornalista, sarà solo una parte di ciò che dobbiamo aspettarci.

Geoff Keighley lo definisce il cuore dell’evento, il quale comprenderà «nuovi enormi annunci di giochi, anteprime mondiali, ospiti speciali e molto altro».

L’evento includerà un flusso di sviluppatori e publisher importanti, e molti di questi saranno protagonisti al di fuori dei quattro giorni principali. La Summer Game Fest 2022 durerà infatti svariate settimane.

Il perché lo svela Keighley:

«So che c’è un sentimento prevalente per cui a tutti piacerebbe il tutto imballato in due giorni, o tre giorni, o qualcosa del genere. Ma è davvero difficile da fare perché le aziende vogliono avere dei giorni specifici.»

Ma il giornalista ha anche detto la sua riguardo l’entità degli annunci che ci saranno. Secondo Keighley, non dobbiamo aspettarci tanti annunci di blockbuster per un motivo preciso:

«Non è così che le aziende sono costituite oggi. Sono più orientate ai live service game. Ora guardo al panorama e le cose più eccitanti per me provengono da molti di questi studi indipendenti, rispetto ai grandi publisher tradizionali»

Dobbiamo abbassare le nostre aspettative, quindi? Nel dubbio, qui trovate tutte le informazioni sull’evento.

Potremmo rifarci sull’evento Xbox-Bethesda, che è stato annunciato di recente e che potrebbe davvero darci delle grandi sorprese.