Street Fighter 6, Capcom annuncia il nuovo evento Showcase: ecco data e dettagli

In vista del lancio ufficiale di Street Fighter 6, Capcom ha annunciato un nuovo Showcase interamente dedicato all’ultimo capitolo della saga picchiaduro, con la possibilità di scoprire tutte le novità più interessanti.

Il sesto episodio di Street Fighter (potete prenotarlo su Amazon) si mostrerà dunque più da vicino in una presentazione che dovrebbe durare circa 30 minuti: gli sviluppatori promettono non solo di scoprire più da vicino le feature più importanti, ma anche che ci sarà una novità molto interessante.

Destructoid segnala infatti che proprio alla fine della presentazione, che inizierà giovedì 20 aprile alle ore 23.30 italiane, Capcom avrà delle «grandi notizie» da condividere insieme ai propri fan.

Se teniamo conto anche di un precedente leak arrivato per errore, l’annuncio in questione potrebbe riguardare una nuova open beta pubblica: dato che era prevista proprio ad aprile — secondo le indiscrezioni — Capcom potrebbe anche annunciare un lancio a sorpresa proprio alla fine dello Street Fighter 6 Showcase.

Lo show sarà presentato dal rapper Lil Wayne e ci mostrerà nuovi dettagli su World Tour, Battle Hub e Fighting Ground: considerando la durata dell’evento, Capcom dovrebbe mostrare il gameplay in maniera ancora più approfondita.

Come anticipato in apertura, l’evento inizierà ufficialmente alle ore 23.30, ma Capcom segnala che in quest’orario ci sarà un “Pre-Show” tutto da chiarire: se siete interessati invece solo allo showcase vero e proprio, l’appuntamento è fissato per la mezzanotte del 21 aprile.

Naturalmente vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero annunci degni di nota: nel frattempo, non possiamo che invitare tutti gli appassionati a segnare questa data sul proprio calendario, in attesa naturalmente del lancio ufficiale di Street Fighter 6.

Nel frattempo, segnaliamo che Capcom ha deciso di muovere importantissimi passi in avanti per rendere ancora più popolare la sua saga picchiaduro: il publisher ha infatti ufficializzato un accordo con Legendary per produrre non solo un film live-action, ma anche una serie televisiva dedicata.