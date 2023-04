Street Fighter 6, la prossima open beta svelata per sbaglio: c’è una data

Dopo i primi periodi di prova a numero chiuso, sembra che sia giunto il momento per tutti di provare Street Fighter 6, l’atteso nuovo capitolo del picchiaduro Capcom.

Il titolo si prepara al lancio (lo potete preordinare ancora su Amazon) mentre nelle settimane sono stati svelati i nuovi personaggi che entreranno a far parte del roster.

Street Fighter 6, per altro, è stato influenzato curiosamente anche dal Covid-19, sebbene sia strano pensarlo vista la sua natura.

Sulla scia del ritorno del franchise anche al cinema perché sì, a distanza di anni dalla leggendaria pellicola con Jean-Claude van Damme ci sarà un nuovo film su Street Fighter, potrebbe arrivare presto la prima open beta del picchiaduro.

L’indiscrezione, riportata da Gamespot, arriva da un content creator molto vicino al mondo di Capcom, che puntualmente viene invitato ad eventi del genere e promozioni.

Lo streamer giapponese Eiko Kano, talent e content creator che regolarmente appare sulla Capcom TV, si è lasciato sfuggire l’informazione durante una sua live.

Today’s hot “leak” on JP FGC Twitter:

Eiko Kano, a talent and streamer who is regularly invited to Capcom TV, casually mentioned that SF6 will hold an open beta later this month while streaming Dead by Daylight.

He didn’t seem aware that this wasn’t officially announced yet. https://t.co/avs7aHJwK1 — Ryan Harvey@ふーばー (@fubarduck) April 5, 2023

Kano ha detto che una versione “di prova” di Street Fighter 6 verrà resa disponibile più in avanti durante il mese di aprile.

Il modo in cui l’ha detto sembrerebbe far capire che non fosse a conoscenza del fatto che non era una informazione pubblica, con la nonchalance di chi è convinto che non ci fossero problemi nel dirlo.

Ovviamente niente di tutto questo è ufficiale prima di una conferma di Capcom, ma Street Fighter 6 è pochi mesi dalla sua uscita ed una open beta piazzata in questo periodo ha perfettamente senso.

Nella speranza che non finisca come per l’open beta di Diablo 4, con code lunghissime e tantissimi giocatori impossibilitati a provare il titolo.

Intanto comincia l’attesa per sapere se davvero potremmo mettere le mani sul picchiaduro. Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima, infatti, il titolo ha tutte le carte in regola per rivoluzionare i picchiaduro e non vediamo l’ora di scoprirle.