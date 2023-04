Sì, alla fine anche Street Fighter tornerà al cinema, è ufficiale

Il film di Street Fighter, la leggendaria pellicola del 1993 con Jean-Claude Van Damme e Kylie Minogue (tra gli altri), è forse l’emblema degli adattamenti… particolari al cinema dei videogiochi. Ovviamente non poteva mancare il suo ritorno.

In questo grande momento in cui i videogiochi stanno avendo successo fuori da console e PC, come The Last of Us di HBO che arriverà a breve anche in Blu-Ray (lo trovate già su Amazon), non poteva mancare il ritorno di Street Fighter.

Curiosamente a pochi giorni dal ritorno di Super Mario al cinema, con una pellicola che sembra funzionare molto dalle anteprime, che a sua volta ebbe una trasposizione cinematografica altrettanto scadente.

Mentre tantissimi videogiochi stanno arrivando al cinema anche per la prima volta, come Sifu che si candida a diventare un action movie di quelli niente male, ritorna il picchiaduro Capcom.

Il film di Street Fighter è stato sicuramente un caso, tra i peggiori adattamenti cinematografici dei videogiochi che però non possiamo ricordare con una certa nostalgia per il grottesco.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra analisi dei peggiori adattamenti, «Street Fighter – Sfida Finale tenta, fallendo rovinosamente, di innestare gran parte dei lottatori visti nel celebre picchiaduro Capcom in un lungometraggio vero e proprio, ma con una serie così ampia di inesattezze, errori e forzature da fare indispettire anche il fan più sfegatato.»

C’è però chi vuole una seconda occasione, come riporta The Hollywood Reporter, visto che qualcuno ha acquisito i diritti di sfruttamento del franchise da parte di Capcom.

È Legendary, la casa di produzione che si prepara a lavorare con Capcom ad una serie di progetti futuri. Sono molti i film, serie TV e animate ambientate nel mondo di Street Fighter, e tra qualche tempo ce ne sarà una in più almeno.

Ovviamente ancora non si sa niente e ci vorranno anni prima di poter vedere qualche dettaglio, ma possiamo aggiungere un altro titolo alla lista delle produzioni in lavorazione dedicate ai videogiochi.

Il tutto mentre Street Fighter 6 si prepara al suo grande esordio a giugno, che aspettiamo con una certa trepidazione bisogna dirlo.