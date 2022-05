Posso streammare i giochi PS5 con PlayStation Plus Premium?

Il 23 giugno il vecchio PlayStation Plus e il vecchio PlayStation Now si fondono in un unico nuovo servizio, che permette sia di avere una libreria di giochi on demand sia – con il suo livello più alto, PlayStation Plus Premium – di giocare una selezione di titoli in streaming.

Si tratta del vantaggio che prima era concesso agli abbonati a PlayStation Now, che saranno automaticamente convertiti ad abbonati PlayStation Plus Premium. Come abbiamo visto nella nostra guida, questo tier dell’abbonamento include giochi PS4 e giochi classici delle vecchie generazioni. Inoltre, include anche giochi PS5. Ma è possibile giocare in streaming i giochi PS5, magari recuperandoli su PS4 o addirittura su PC?

Vediamo la risposta ufficiale di Sony.

Ghost of Tsushima: Director's Cut, Spider-Man: Miles Morales e Returnal sono tra i giochi PS5 su PS Plus

Posso giocare in streaming i giochi PS5 con PS Plus Premium?

Attraverso le FAQ ufficiali pubblicate sul suo blog, Sony ha fatto sapere che non è possibile giocare in streaming i giochi PS5, neanche (ovviamente) per gli abbonati a PlayStation Plus Premium.

Lo streaming, infatti, è disponibile esclusivamente per i giochi PlayStation, PS2, PS3, PS4 e PSP. Non sono previste opzioni di cloud per titoli specificamente PS5, come ad esempio Returnal.

Come scritto da Sony nella sua comunicazione ufficiale:

«I giochi originali per PlayStation, PS2, PS3, PS4 e PSP sono disponibili per lo streaming con il piano Premium, nei mercati selezionati. Ciò include l’accesso in streaming ai titoli del catalogo giochi offerti nei piani Extra e Premium. Tieni presente che l’accesso in streaming ad alcuni titoli, inclusi i giochi classici, sarà disponibile dopo il lancio del piano PlayStation Premium. La disponibilità dello streaming può inoltre variare in base al titolo. Lo streaming non è disponibile per i titoli PS5. »

Se, quindi, siete tra coloro che stanno avendo difficoltà a trovare una PS5 (su rivenditori come Amazon ancora latita), purtroppo abbonarsi a PlayStation Plus Premium per provare a giocare in streaming le sue esclusive non rappresenterà una soluzione: per giocare i titoli PS5 rimane necessario avere una console PS5, perché lo streaming non è consentito.

Potete sempre consultare la nostra guida per capire dove trovare a prezzi umanamente accettabili una PlayStation 5, però, anche tenendo conto del fatto che Sony si aspetta che per il prossimo anno la situazione possa essere finalmente migliorata.