Streamer si addormenta mentre gioca live, spettatori gli mandano a casa i soccorsi

Quando videogiocate, ricordatevi sempre che dormire è più importante di molte cose – giocare compresa! Lo ha scoperto sulla sua pelle anche lo streamer olandese Smokey1891_nl, che stava giocando a Valorant in compagnia dei suoi spettatori.

Tuttavia, a un certo punto della diretta Smokey, probabilmente provato e vittima del sonno, si è poggiato con la testa sulla scrivania e, semplicemente, si è addormentato. Dapprima incuriositi e divertiti, i suoi spettatori si sono preoccupati dal vedere che non si è ritirato su nemmeno quando il gioco è ripreso e hanno temuto potesse essersi sentito male.



Per questo motivo, qualcuno che evidentemente sapeva come rintracciare Smokey ha addirittura chiamato i soccorsi: in breve, in casa dello streamer ha fatto irruzione un team di paramedici, allarmati dal fatto che (essendosi addormentato indossando le cuffie) il ragazzo non avesse risposto neanche mentre gli chiedevano di aprire la porta.

Stupito, Smokey si è svegliato solo quando uno dei soccorritori gli ha toccato una spalla per chiedergli se fosse tutto a posto, e ci ha messo un po’ a capire cosa fosse successo e perché ci fosse un team di paramedici dentro la sua casa. Resosi conto dell’accaduto, lo streamer ha disattivato il microfono e ora può vivere con una certezza: i suoi spettatori lo apprezzano abbastanza da aver chiamato i soccorsi perché pensavano non si sentisse bene.

Potete vedere in alto il video che immortala l’accaduto.

Non si tratta, però, di un caso unico nella storia delle stranezze di Twitch: tempo addietro lo streamer JessedD (nel video poco sopra), che gioca soprattutto a Hearthstone, si era addormentato a telecamere accesse per circa tre ore. La diretta era rimasta attiva, con il risultato che tantissimi spettatori si erano uniti (a centinaia) a seguire il suo pisolino, mentre il canale guadagna follower e notorietà.

Se state cercando di far colpo su nuovi follower, insomma, a quanto pare addormentarsi in scena potrebbe essere una buona idea – ma cercate di farlo in modo visibile, per non rischiare di creare preoccupazioni come nel caso di Smokey.