Stray per PS5, miglior indie dell’anno, ora con uno sconto del 22%

Possedete una PS5 ma non avete ancora messo le mani su Stray? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, grazie ad un’imperdibile promozione sul portale e-commerce Amazon potete avere Stray, premiato come miglior indie ai The Game Awards, a un prezzo davvero imperdibile!

Stray è un action ambientato in un mondo cyberpunk dove la razza umana non esiste più, avente come protagonista un gatto. Artisticamente il mondo di gioco di Stray e i personaggi sono caratterizzati alla grande, mentre i punti di contatto col nostro presente ci sono e puntano dritti a previsioni infauste, così come fioccano qua e là le critiche al disinteresse e al comune agire di molti, agli egoismi e alla pericolosa tendenza a minimizzare la gravità di situazioni già piuttosto critiche e quasi irreversibili.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «la buona riuscita di Stray, pur con tutti i limiti legati a una produzione di piccole dimensioni, è dovuta sia all’ottima caratterizzazione di personaggi e mondo di gioco, sia alla sua capacità di mantenere l’avventura sempre gradevole e stimolante. La sensazione che si potesse fare molto di più col racconto e con le dimensioni del progetto c’è e rimane persistente dall’inizio alla fine, ma si tratta senza dubbio di un buon primo passo e in definitiva di un titolo particolare, accattivante e a cui vi consigliamo di dare una possibilità anche al di là della tenerezza suscitata da quel dolce scricciolo impertinente di protagonista».

Solitamente, Stray per PS5 viene proposto a 41€, ma oggi potete averlo a soli 31,90€, con uno sconto del 22%. Si tratta dell’occasione perfetta per portarsi a casa un ottimo titolo a meno della metà del prezzo di listino. La versione fisica di Stray, oltre a una copia del titolo su disco, contiene anche sei carte con illustrazioni a colori.

