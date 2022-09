Stray: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Già disponibile in formato digitale per PS4 e PS5, Stray è un action ambientato in un mondo cyberpunk dove la razza umana non esiste più, avente come protagonista un gatto. Artisticamente il mondo di gioco di Stray e i personaggi sono caratterizzati alla grande, mentre i punti di contatto col nostro presente ci sono e puntano dritti a previsioni infauste, così come fioccano qua e là le critiche al disinteresse e al comune agire di molti, agli egoismi e alla pericolosa tendenza a minimizzare la gravità di situazioni già piuttosto critiche e quasi irreversibili.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «la buona riuscita di Stray, pur con tutti i limiti legati a una produzione di piccole dimensioni, è dovuta sia all’ottima caratterizzazione di personaggi e mondo di gioco, sia alla sua capacità di mantenere l’avventura sempre gradevole e stimolante. La sensazione che si potesse fare molto di più col racconto e con le dimensioni del progetto c’è e rimane persistente dall’inizio alla fine, ma si tratta senza dubbio di un buon primo passo e in definitiva di un titolo particolare, accattivante e a cui vi consigliamo di dare una possibilità anche al di là della tenerezza suscitata da quel dolce scricciolo impertinente di protagonista».

La versione fisica di Stray sarà disponibile per Sony Playstation 5 dal prossimo 30 settembre. Questa edizione, oltre a una copia del titolo su disco, contiene anche sei carte con illustrazioni a colori. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Come di consueto, vi proponiamo di seguito le migliori offerte per prenotare Il signore degli anelli: Gollum ai prezzi migliori attualmente sul mercato. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.