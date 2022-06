Stranger Of Paradise Final Fantasy Origin: sconto del 39% su Amazon!

Non avete ancora recuperato l’ultimo action RPG ambientato nell’universo di Final Fantasy? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente a Stranger Of Paradise Final Fantasy Origin, che potrete acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è un action RPG sviluppato da Team Ninja nel quale vestirete i panni di Jack, il quale dovrà affrontare numerose sfide per restituire la luce ai Cristalli in un regno invaso dall’oscurità. Il gameplay è frenetico e ricco d’azione, con combattimenti enfatizzati da azioni e abilità iconiche della serie.

Nel corso dell’avventura di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin avrete la possibilità di utilizzare vari titpi di armi, dagli spadoni alle lance, nonché acquisire nuove abilità e classi grazie a un sistema di avanzamento del personaggio chiamato “evoluzione delle classi”.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin vi permette anche di divertirvi con i vostri amici grazie alla modalità co-op online fino a tre giocatori, portando il coinvolgimento a un nuovo livello.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è una riproposizione di Nioh a cui sono stati integrati degli elementi provenienti dal mondo di Final Fantasy, come le classi, il bestiario e chiaramente una base di storia in grado di presentare la premessa narrativa che fa da colonna portante al gioco. […] Buona l’idea di aprirsi a un certo pubblico casual che ama Final Fantasy, che grazie a una difficoltà selezionabile non si sentirà tagliato fuori […]».

Solitamente, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin viene proposto a 74,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 45,99€, per un risparmio reale di 29€ e uno sconto del 39%. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un buon videogioco risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.