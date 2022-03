Steam vi regala un nuovo gioco gratis, ma solo per pochi giorni

Steam ha appena deciso di fare un regalo a sorpresa a tutti i suoi utenti: da oggi e per un periodo limitato potrete riscattare un nuovo gioco gratis, che sarà vostro per sempre.

Gli amanti dei videogiochi con mouse gaming e tastiera potranno dunque divertirsi con un nuovo titolo multiplayer post-apocalittico, giocabile adeguatamente anche un controller dedicato.

Si tratta infatti di KEO, un gioco di combattimento multiplayer a squadre con veicoli futuristici, ricco di azione e con tante armi equipaggiabili.

Questa produzione è attualmente disponibile in early access e da oggi non solo potrete provarla completamente gratis, ma farla vostra per sempre e senza dover spendere nemmeno un centesimo.

KEO vi permetterà di selezionare tra 6 diverse classi di veicoli ed equipaggiare 24 armi a vostra scelta: potrete trovare equipaggiamenti di ogni tipo adatti alle vostre esigenze, come lanciamissili, granate EMP, raggi plasma e tanto altro ancora.

Potrete scegliere se divertirvi nel Team Deathmatch, dove vincerà la squadra in grado di raccogliere il maggior numero di uccisioni, o Domination, che invece vi richiederà di conquistare e difendere diversi punti di controllo.

Solitamente dovreste spendere 9.99€ per acquistare KEO, ma da oggi e fino a domenica 27 marzo alle ore 10.00 potrete aggiungere il racing game esplosivo al vostro catalogo su Steam con un semplice clic, senza dover investire alcuna cifra.

Non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e cliccare sul pulsante «Aggiungi all’account»: il titolo sarà immediatamente aggiunto al vostro catalogo e potrete scaricarlo tutte le volte che vorrete.

Si tratta dunque di un nuovo gradito regalo a sorpresa di cui gli utenti PC possono approfittare, dopo che Epic Games Store ha già reso disponibile l’ultimo gioco gratis.

In più, presto sarà possibile giocare gratis con 25 classici Nintendo su PC, ma non si tratta di un’operazione ufficiale e resa possibile grazie ai fan.

Nel frattempo, anche Netflix ha deciso di investire fortemente sul mercato dei giochi gratis, annunciando il prossimo regalo in arrivo ad aprile.