Steam vi regala un nuovo gioco gratis, ma avete pochissime ore

Per un periodo di tempo estremamente limitato, gli utenti PC in possesso di un account su Steam potranno approfittare di un nuovo gioco gratis, che una volta riscattato sarà vostro per sempre.

Gli amanti che preferiscono giocare con mouse gaming e tastiera, o più semplicemente con i propri controller ma su PC, avranno dunque la possibilità di scaricare un nuovo regalo senza alcun costo aggiuntivo, ma solo per pochissime ore.

A differenza delle prove gratuite del weekend, questo titolo è disponibile in accesso anticipato e rimarrà vincolato per sempre sul vostro account, a patto che lo riscattiate prima della scadenza della promozione.

Si tratta di Plunder Panic, un titolo arcade a tema piratesco con un massimo di 12 giocatori in contemporanea, dove due squadre dovranno affrontarsi per stabilire il dominio sui mari.

La produzione di Will Winn Games è stata inizialmente concepita come un arcade cabinet per le partite in multiplayer, ma adesso è disponibile anche su PC in Early Access su Steam, dove potrete già ottenerlo vostro senza dover spendere un centesimo.

In Plunder Panic dovrete collaborare con i vostri compagni per saccheggiare la nave avversaria, sconfiggere i capitani pirati avversari, rubare loro il bottino e soprattutto conquistare i checkpoint.

Se volete provare con mano questa divertente produzione multiplayer, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale di Plunder Panic al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante «Aggiungi all’account», dopo esservi naturalmente assicurati di aver eseguito il login su Steam.

Se avrete seguito la procedura correttamente, Plunder Panic sarà automaticamente aggiunto alla vostra libreria di giochi e potrete scaricarlo tutte le volte che vorrete.

La promozione terminerà però alle ore 19.00 della giornata odierna, 28 febbraio 2022: superato questo termine, il gioco tornerà a costare la cifra consigliata di 8,19€.

Anche se la maggior parte degli utenti in questo momento è impegnata a divertirsi nell’Interregno di Elden Ring, che ha già raggiunto oltre 700mila giocatori su Steam, un nuovo gioco gratis può sempre rivelarsi un’offerta interessante da cogliere al volo.

A proposito di giochi gratis, presto potrebbero arrivare novità interessanti sullo store di Valve: Steam ha dichiarato di essere interessata all’arrivo di Xbox Game Pass.